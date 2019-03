El actor Luke Perry, de la serie "Sensación de vivir", muere a los 52 años

El actor estadounidense LukePerry, conocido por la serie "Sensación de vivir", falleció este lunes a los 52 años tras sufrir un derrame cerebral la semana pasada, informó la publicación especializada Variety. El intérprete murió en el hospital St. Joseph, de la localidad de Burbank (California).

Perry fue hospitalizado tras haber sufrido un derrame cerebral, especializado en información sobre famosos. Los representantes del intérprete anunciaron entonces que Perry se encuentra "en observación en el hospital". Un equipo de emergencias se presentó en la residencia del actor en Sherman Oaks (California) el miércoles por la mañana y fue llevado a un hospital cercano.

Perry actualmente interpretaba hasta ahora a un personaje secundario en la serie de CW "Riverdale", aunque es más conocido por el papel de Dylan McKay en "Sensación de vivir", y estaba previsto que apareciera en la nueva película de Quentin Tarantino, "Once upon a time in Hollywood". El actor de 52 años fue hospitalizado el mismo día que se anunció que "Sensación de vivir" regresaría con un nuevo enfoque y con antiguos miembros del reparto como Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green y Tori Spelling.

"Sensación de vivir" fue una de las series más populares de los años noventa y un enorme fenómeno internacional, especialmente entre el público juvenil que contó con casi 300 episodios y se emitió desde 1990 a 2000, dio pie a varias series derivadas entre las que destacó "Melrose Place" (1992-1999)