Margarita del Val muestra sus dudas con un paso del protocolo de vacunación: "No se sabe cómo"

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, ha visitado 'El programa de Ana Rosa' para analizar las principales claves relativas al proceso de vacunación, que en las últimas jornadas han estado marcadas por los cambios respecto al protocolo con la vacuna de AstraZeneca y también a la suspensión temporal en las entregas comprometidas con la farmacéutica Janssenpor los trombos que han aparecido en Estados Unidos.

El proceso de vacunación ha sufrido un pequeño frenazo en las últimas semanas por estos inconvenientes, algo que ha provocado que se cuestione el plan de vacunación anunciado hace unas jornadas por Pedro Sánchez, que subrayaba que España alcanzaría la inmunidad del 70% de la población en el mes de agosto.

Margarita del Val analiza el proceso de vacunación

El primer revés importante se produjo cuando Sanidad informó de la decisión, después de conocer el informe de la EMA, de no vacunar a menores de 60 años con la vacuna de AstraZeneca, que por ahora solo será inoculada en personas entre 60 y 69 años. Además, el Gobierno todavía no ha planteado qué pasará con las personas menores de 60 que ya han sido vacunadas con este modelo de dosis.

Sobre este asunto, Margarita del Val se pronunció en su momento, señalando que no era partidaria de suministrar a estas personas una dosis producida por otra farmacéutica. En este sentido, desde el primer momento, la viróloga del CSIC ha defendido la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, mostrándose partidaria de que todas las personas que son llamadas a vacunarse confíen en la dosis de AstraZeneca.

Esta semana, la presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, se ha enfrentado a la primera dosis de AstraZeneca, después de participar en un vídeo de la Comunidad de Madrid en el que varios rostros conocidos de la sociedad, como la periodista Susanna Griso también ha aparecido. En este sentido, Ana Rosa tuvo que cortar la entrevista con Margarita del Val para acudir al centro de vacunación que se la había asignado, el Estadio Wanda Metropolitano. Pero durante su intervención, la viróloga del CSIC quiso comentar una apreciación, en modo de duda, que ella tenía respecto al proceso de vacunación y que tiene que ver con la citación de las personas.

La propuesta de Margarita del Val

Por ello, Margarita del Val ha hecho este llamamiento a las personas que están dentro del sector de población que se deben vacunar. "Se avisa a mucha gente por SMS de estos tramos de edad. Hay personas que no tenía o no tenemos dado de alta nuestro teléfono en los registros de nuestras Comunidades, que por favor nos informen de cómo hay que estar dado de alta porque no se sabe cómo entra nuestro teléfono ahí o no y que nos informen de cómo corregirlo", ha apuntado Margarita del Val señalando también que este detalle "es importante" para que todo esté organizado como es debido en un momento de crisis sanitaria como este.

"Hay más riesgo al cruzar un paso de cebra que con la vacuna", Margarita del Val analiza los síntomas secundarios y asegura: "Son las más seguras de la historia" #AR16Ahttps://t.co/QEKWZhroGQ — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 16, 2021

