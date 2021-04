Margarita del Val habla alto y claro después de vacunarse con AstraZeneca: "Me he puesto a pensar"

La inmunóloga y epidemióloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC), Margarita del Val, ha hablado alto y claro después de haberse vacunado contra la covid-19. Del Val es una de las científicas más reconocidas en nuestro país a partir de la llegada del virus, y se ha mostrado crítica con algunos de los movimientos que ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la covid-19.

Margarita del Val tiene 61 años, y haciendo casos a los protocolos que ahora mismo se están llevando a cabo en nuestro país le ha tocado ponerse la primera dosis de AstraZeneca.

Qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca

Sin embargo, una de las grandes incógnitas que ha sobrevolado estos días el Ministerio de Sanidad es qué hacer con aquellas personas menores de 60 años y que ya se han vacunado con la primera dosis de AstraZeneca.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, después del Consejo Interterritorial de Salud que precisamente acotó la edad de vacunación a mayores de 60 años, precisó que se abordaría en las próximas semanas si dejarlos como están o darles una segunda dosis de otra farmacéutica.

EFE/EPA/GEORGI LICOVSKIGEORGI LICOVSKI

Con esta opción, sin embargo, no está muy de acuerdo la viróloga, tal y como ha explicado en los últimos días a Cristina Pardo en 'Liarla Pardo': "Se está haciendo un ensayo clínico con la vacuna de AstraZeneca combinada con otras. Cuando se sepa ese resultado ya tendremos la evidencia y, si es mejor, pues se tomará la decisión de combinarlas. Ahora mismo para mí no es una buena idea combinarlas, porque sería hacer experimentos sin controles y probablemente sin ética con la población. Yo no lo haría"

Margarita del Val habla alto y claro después de haberse vacunado

La epidemióloga ha anunciado que se ha vacunado en la presentación de la campaña que han lanzado Google y Newtral, 'Vacúnate contra los bulos'. Evento que ha querido poner de manifiesto la seguridad que aportan las vacunas frente a la opción de cogerse la covid-19. Una teoría que siempre ha defendido la científica pese a los giros que ha dado el Ejecutivo durante las últimas semanas.

"El riesgo es mil veces inferior al que tiene ahora mismo la población por la enfermedad, por término medio. La elección ahora mismo es: o me acabo infectando antes o después, algo inescapable, o me vacuno", ha querido recalcar en la presentación la experta. Ha sido en este momento cuando la científica ha anunciado que se ha vacunado con AstraZeneca y ha querido hablar alto y claro sobre cómo se siente tras recibir la primera dosis.

"Muy bien, encantada. Hasta me he puesto a pensar en planes banales, qué cambio", ha dicho. "Al que se le ofrezca una vacuna, que la tome. Tómala y corre, ponte la vacuna", ha querido recalcar en el evento que han organizado Google y Newtral.

También te puede interesar

Margarita del Val se sale del discurso oficial y avisa de lo que va a pasar en España con la pandemia

Margarita del Val avisa del error a punto de cometerse con la segunda dosis de AstraZeneca: "Yo no lo haría"