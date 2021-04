Margarita del Val explica las consecuencias de mezclar AstraZeneca con otras vacunas: "Son experimentos"

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, ha analizado en las últimas horas las decisiones que se han tomado respecto a la vacuna de AstraZeneca, que el pasado miércoles quedó suspendida para menores de 60 años después de que se diera a conocer el informe de la EMA en el que se asociaba en parte los trombos conocidos en las últimas jornadas a la inoculación de esta vacuna.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad, con la ministra Darias a la cabeza, ha decidido que la puesta de esta vacuna se ponga solo a personas entre 60 y 65 años, y este jueves se ha informado que también se autoriza AstraZeneca para la franja de edad comprendida entre los 66 y los 69 años.

La decisión respecto a AstraZeneca

Ahora, la duda está en qué pasará con las personas menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y que en las próximas jornadas deberían recibir la segunda. En este sentido, Sanidad todavía no ha dado un veredicto sobre cuál será el proceso oficial, aunque ha dejado varias vías abiertas: que no reciban la segunda dosis, que reciban AstraZeneca o que reciban una dosis de otra farmacéutica.

Margarita del Val, sobre mezclar diferentes vacunas

Sobre este último asunto se ha referido Margarita del Val en el canal 24 horas de Televisión Española, donde ha explicado que todavía no se conoce cuál puede ser el efecto de mezclar vacunas de diferentes farmacéuticas, y que la consecuencia es enfrentarnos a una situación que no será de riesgo cero: "No hay riesgo cero, pero lo que no se puede hacer son experimentos de algo que no está demostrado, como es combinar vacunas para intentar evitar un riesgo mínimo".

En este sentido, la investigadora española ha vuelto a recordar que el riesgo asociado a la vacuna de AstraZeneca es mínimo, al igual que sucede con la de Pfizer y la de Moderna. También ha recordado que la Agencia Española del Medicamento no se ha pronunciado sobre si existe riesgo alguno al administrar la segunda dosis de AstraZeneca a personas que ya han recibido la primera dosis.









Vaxzevria (nombre comercial de la vacuna de AstraZeneca) empezó a administrarse en febrero a una parte de personal esencial -docentes, policías, guardias civiles o bomberos, entre otros-, en un principio menores de 55 años y después de 65 tras ampliar el límite, junto a población general por debajo de esa edad. Ahora su futuro está marcado por la duda y también el del calendario de vacunación presentado hace pocos días desde el atril del Palacio de la Moncloa.

