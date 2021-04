Margarita del Val cambia su discurso sobre el riesgo de trombos en AstraZeneca y Janssen: "Es ridículo"

A la espera de conocer que sucederá finalmente con las vacunas de AstraZeneca y la llegada de la vacuna de Janssen, son muchas las dudas que han surgido sobre la fiabilidad de las mismas: ¿Son seguras para algún grupo de población? ¿Qué pasará con aquellos que ya han recibido una dosis? ¿Se va a inocular otra vacuna diferente o se van a quedar inmunizados con la primera dosis?

De momento, lo que sabemos es que la vacuna de Janssen no llegará a Europa hasta que la FDA emita un informe definitivo sobre esta vacuna, mientras que respecto a AstraZeneca, de momento se está inoculando a las personas de edad comprendida entre los 69 y 60 años, mientras se estudia que va a ocurrir con los que ya han recibido la primera dosis.

La inmunóloga y epidemióloga del CSIC,Margarita del Val, ha querido pronunciarse sobre este asunto. Respecto a la inmunización, para Del Val, lo más importante es vacunar a los grupos de riesgo: “No tenemos que preocuparnos en vacunar a los de 18 a 48 años. Hay que concentrarse en terminar de vacunar a los de mayores de 80 y entre 70 y 80. Lo que hay que hacer es vacunar a los grupos de riesgo”.

Margarita del Val, inmunóloga y epidemióloga del CSIC, ha opinado sobre esta dosis que han generado tanta polémica tras detectarse casos puntuales de trombos. "Probablemente tiene más riesgo que me tome una manzana que las vacunas" ha señalado la viróloga.

Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del CSIC, sobre las vacunas: "Probablemente tiene más riesgo que me tome una manzana que las vacunas".

Del Val ha explicado que "el peligro es 1.000 veces inferior al que tiene ahora mismo la población por la enfermedad, por término medio. La elección ahora mismo es o me acabo infectando antes o después, algo inescapable, o me vacuno".

Además, la viróloga ha cargado contra los bulos e informaciones falsas sobre las vacunas. “Hay muchos más bulos que antes. Me preocupan en especial los que están difundiendo contenidos muy tremendistas, que son mucho más duros que la realidad. Está existiendo una necesidad de oír noticias malas, esto me cuesta mucho entenderlo. Los bulos hacen muchísimo daño, la gente es muy vulnerable”.

Del Val también ha querido referirse a la opción de inocular una segunda dosis de una marca diferente a las personas que se les ha puesto una primera vacuna de AstraZeneca. La prestigiosa científica, quien ha reconocido que también ha recibido la primera pauta de la vacuna de Oxford, ha avisado de que “no se puede hacer experimentos” combinando dosis de vacunas diferentes y ha pedido “tranquilidad” respecto a la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Astrazeneca.

Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del CSIC: Yo también me he vacunado con AstraZeneca. Tanto dejar con una sola dosis como vacunar con otra vacuna distinta me parecen opciones peores que vacunar la segunda dosis con AstraZeneca".