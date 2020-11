Margarita del Val anuncia el principal problema de la vacuna que puede retrasar su llegada a España

La viróloga e investigadora del CSIC, Margarita del Val, se ha pronunciado sobre las últimas informaciones referentes a la vacuna, que en la última semana ha conseguido crear un clima de positivismo a nivel global, efecto que se tradujo en importantes subidas en las bolsas. En este sentido, a los prometedores resultados la pasada semana de la vacuna de Pfizer,con más de un 90% de efectividad, se han unido este lunes de la de Moderna, que aseguran que su vacuna tiene una efectividad del más de 95%.

La teoría de Margarita del Val sobre la vacuna

En este sentido, la viróloga Margarita del Val se ha pronunciado en una entrevista en Radio 'El Respecto', donde se ha mostrado ciertamente cauta con las buenas previsiones que aparecieron respecto a la vacuna tras el anuncio de Pfizer. En esta dirección, la experta ha explicado que uno de los principales problemas con los que se puede encontrar el modelo de vacunación en España es con la falta de refrigeradores que mantengan la vacuna a su temperatura ideal, -80ºC.

"No existen en casi ningún sitio y los centros de salud no los tienen. Sería muy difícil la campaña de vacunación. Entiendo que esta noticia se ha publicado porque las compañías, cuando hay algún aspecto que afecte a su posible valor, tienen que informar de ello", explicó la experta para luego añadir que estos anuncios los han hecho con "datos muy escuetos".

Esta noche tendré el honor de entrevistar a una referente de la ciencia, la Dra. Margarita del Val. En directo, a las 22:00 (CET). Suscríbete: https://t.co/RXMRSgiSMXpic.twitter.com/5Q1yCmt7E8 — El Respeto (@radioelrespeto) November 10, 2020

También ha explicado que en este tipo de informaciones se agradece la claridad, y por eso ha explicado que son "muy honestas", ya que han reconocido que tienen un 90% de efectividad. En este sentido, Margarita del Val se ha vuelto a mostrar cauta espera más datos sobre su impacto: "Esto no nos soluciona la vida para nada, así de claro. ¿Es prometedor de que, a lo mejor, también protegerá en parte los síntomas graves de la enfermedad? Ellos mismo han dicho que lo tendrán que observar cuando haya más voluntarios vacunados en grupos de riesgo?", volvió a reiterar la experta.

Las previsiones sobre la vacuna de Margarita del Val

Por último, Margarita del Val se ha mostrado en la misma línea de cautela en las conclusiones finales, señalando que también se han producido fallos a los que habrá que prestar atención para saber si se repiten: "Hasta ahora no he podido ver los datos que tienen, lo han dicho. He visto que muchas han fallado o han tenido efectos adversos. Se les exige mucha seguridad porque se van a poner en personas sanas y no enfermas, como los medicamentos. Hasta que vea que protegen a la gente con síntomas graves y que no se mueren, no creeré que lo hace".

