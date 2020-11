El presagio de Margarita del Val sobre la transformación del coronavirus tras la llegada de las vacunas

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, sigue analizando los próximos pasos de la pandemia del coronavirus, en unos momentos en los que la inminente llegada de noticias positivas sobre las vacunas contra la covid-19 están marcando el ritmo de la actualidad.

A un mes vista de las Navidades, y con la mayoría de la población haciéndose la idea de que estas fiestas serán diferentes a las de otros años, Margarita del Val sigue pidiendo compromiso y concienciación para estas fechas, que serán claves en la lucha que nuestro país mantienen con la pandemia: "Que todo lo malo de esta vida sea que no vamos a poder celebrar la comida en Navidad. Es un mal menor". Estas declaraciones de Margarita del Val han sido recogidas en una entrevista personal realizada por la revista 'S Moda'.

#VÍDEO �� | La devastadora respuesta de Margarita del Val a las vacunas: "Siento ser pesimista, pero me dedico a ello" �� https://t.co/DJYjwvTFvD — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) November 17, 2020

Margarita del Val explica el futuro del coronavirus

A pesar de que las vacunas parecen estar más cerca que nunca, Margarita del Val une a la tendencia de muchos expertos de mantener la calma, ya que señala que el coronavirus seguirá durante mucho tiempo presente entre nosotros, aunque puede perpetuarse "como un virus benigno catarral, o como la gripe, que no es tan benigna". Aunque también Margarita del Val señala que este virus "no es para toda la vida" y por eso insiste en la necesidad de mantener la cautela y hacer entre todos un esfuerzo.

En la línea de las otras intervenciones realizadas por la experta, Margarita del Val se ha querido pronunciar de forma clara y concisa de cara al futuro de la pandemia, aunque lleguen las vacunas en los próximos meses: "Yo creo que no va a ser solo 2020, van a ser los años de la pandemia. Queda un recorrido y nos tenemos que preparar, es una maratón".

Para afianzar su planteamiento, la viróloga ha señalado algunas claves para intentar explicar cómo funciona el virus: "Si en junio teníamos un 5% de la población española que ya había superado el virus, nos quedaba el 95%. Si a lo mejor ahora nos queda el 80% de la población española que todavía no ha superado el virus. Esto nos permite, más o menos, calcular el tiempo que queda por delante. Años. Desde luego, no meses".

La viróloga Margarita del Val

La opinión de Margarita del Val sobre las vacunas

Margarita del Val también se ha mostrado partidaria de la vacunación, respondiendo a la incertidumbre que tienen muchas personas sobre la seguridad y la eficacia. En este sentido, Margarita del Val no rechaza la idea de que tenga efectos secundados a largo plazo, se muestra partidaria de ponerse las vacunas: "Si me preguntas si la vacuna va a tener una complicación dentro de 20 años, eso no lo vamos a poder saber ahora, pero éticamente, te la cambio por proteger a los 100.000 muertos que hay cada mes". En esta dirección se ha vuelto a pronunciar sobre la idea de que es mejor ir despacio a la hora de determinar cuando llegarán estos fármacos.

También te puede interesar

La fatídica predicción de Margarita del Val para estas Navidades: "Todos lo sabemos"

La devastadora respuesta de Margarita del Val a las vacunas: "Siento ser pesimista, pero me dedico a ello"