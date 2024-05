Paco Jémez, en El Partidazo de COPE: "Me fui de Irán porque tenía intranquilidad, pero no miedo"

Juanma Castaño entrevistó a Paco Jémez, el entrenador español que el pasado mes dejó Irán debido al conflicto con Israel y al peligro de que los problemas pudieran empeorar por el conflicto entre los dos países. Paco Jémez llevaba entrenando desde hacía un año y medio al Tractor, pero él mismo reconoció que habló con el club para poder volver a España: "No tenía miedo, tenia intranquilidad. No sabíamos qué podía pasar por el conflicto entre Israel e Irán y pensamos que lo correcto era salir del país. Me quedaban dos años de contrato y hablé con el club después de que Irán atacara Israel, por la incertidumbre. Le propusimos al club salir del país y nos dijeron que teníamos que rescindir el contrato; nos han ayudado en todo, nos hemos sentido muy arropados y queridos. Pero esa intranquilidad no era buena para nadie".





El entrenador español nos contó cómo ha sido todo este tiempo en el que ha vivido en Irán: "Ellos parece que están más acostumbrados y nos decían que esperáramos unos días, pero yo tomé la decisión. Sí me ha merecido la pena estar allí un año y medio. Es un país complicado para adaptarte pero todas estas experiencias te hacen crecer. Si no hubiera pasado esto, hubiera seguido entrenando ahí".

Cuando se marchó del país, el equipo de Paco Jémez ocupaba la tercera plaza del campeonato liguero nacional que da acceso a la AFC Champions League 2 a falta de tres jornadas y en la copa iraní estaba clasificado a los octavos de final. Jémez recalcó que cuando se produjeron los ataques "no se podía ni salir ni entrar por avión" y remarcó que esperaron un día más y que tuvieron fortuna de encontrar un vuelo que les llevó a Estambul para después volver a casa.

"Cuando se producen los ataques, no se podía salir ni entrar por avión, entonces tuvimos que esperar un día más y tuvimos la fortuna de que había un vuelo que nos llevó a Estambul, pero estaba claro que salir era muy complicado. Al final, encontramos unos huecos y pudimos salir a España", expresó.

