8-M | Mujeres ejemplares en su Día Internacional

Caceroladas, cánticos y gritos con consignas feministas se han escuchado esta noche en la Puerta del Sol y en otros distritos madrileños como Carabanchel, Vallecas, Prosperidad y Salamanca como inicio de las actividades convocadas en Madrid por el movimiento feminista con motivo del 8M.

Así mismo, portaban pancartas en la que se leía "Hermana, yo sí te creo", escenas, gritos y cánticos que se han repetido por diversos barrios de Madrid y que tendrán su continuidad durante la mañana de este viernes con otras actividades como debates, picnics, "bicipiquetes", así como lecturas de manifiestos, que culminarán con la manifestación que arrancará a las 19 horas desde Atocha y que finalizará sobre las 21.15 en Plaza de España.

En COPE, nuestra redactora Laura Otón ha entrevistado a varias mujeres de diferentes ámbitos que expresan lo que significa para ellas este día y el feminismo:

En la lucha vital de Cintia el primer capítulo no es el feminismo. No porque no crea en ello, sino porque su lucha de todos los días es seguir viviendo. Tiene cáncer de pulmón, se lo diagnosticaron hace un año y medio. Ella lleva la cuenta, pero hoy aquí quiere aportar como mujer que construye diariamente desde la enfermedad.

Ana Pastor Julián nos recibe en su despacho del Congreso de los Diputados el mismo día que se han disuelto Las Cortes. Sí, sigue siendo la Presidenta de la Cámara baja. Es el mismo despacho institucional que han ocupado sus predecesores. Es tan institucional que cuesta nada más entrar, entre el sofá isabelino rojo y dorado, el inmenso tapiz histórico y las cortinas de cretona, encontrar un toque personal femenino. Pero lo hay.

Altagracia Abreu De la Cruz, es de la República Dominicana. Se ordenó con 16 años, cuando empezó a preguntarse “porqué y para qué Dios me había creado”. Debajo de la toca negra su pelo crespo, y su piel morena y un nervio que la mueve casi flotando con energía y paz a partes iguales, mientras que da de comer a una de las abuelas. Una monja es muchas cosas pero por encima de todo, o por lo menos al mismo nivel de lo demás, es una mujer.

Inmaculada Ibáñez de Cáceres trabaja cada día en uno de los laboratorios donde se busca la mayor de las esperanzas: la esperanza de seguir viviendo cuando el cáncer te golpea. Varias personas hacen cola para pedir cita en el mostrador donde se gestionan las pruebas genéticas porque en ellas empieza o acaba todo. Nos recibe con su bata blanca de investigadora y esa sonrisa de aplomo de las que no se rinden hasta dar con la molécula necesaria.

Julia Navarro nos cita en la biblioteca de la editorial donde acaba de publicar su último libro, 'Tú no matarás'. Es la misma editorial con la que lleva editando desde 2004 cuando entró por la puerta grande de la Literatura con la novela de ficción, donde ahora guarda su hueco incontestable.

Hay mujeres que además de serlo tienen un plus de lucha añadido. Ser mujer, inmigrante, y ser africana no tiene que ser fácil. De hecho la historia de esta mujer como la de tantas, lo confirma: no lo es. Nicole Ndongala lleva en España desde 1998 cuando llegó huyendo de la guerra de la República Democrática del Congo. Buscó consuelo en una iglesia donde entró a pedirle al Señor ayuda. Y esa ayuda llegó en forma de padre Antonio.

Teresa Robles nos atiende en la cocina, uno de los centros neurálgicos de una casa. Prepara con el horario y el móvil la semana en esta enorme mesa donde se sientan nueve personas cada día. Sí, tiene siete hijos, el más pequeño es Síndrome de down y además se encuentra en plena batalla contra la leucemia que ha puesto patas arriba la vida de esta familia.

Esta valenciana, ala pivot hasta 2015, internacional 129 ocasiones, conoce bien la liga WNBA y ahora, suma y sigue. Es entrenadora adjunta del Fuenlabrada, y lo que es más, es la primera mujer que ocupa un cargo de entrenadora en la liga española, en la ACB.