Cintia, periodista, lucha contra un cáncer: “Las 3 palabras que tengo en la cabeza son 'sigue hacia delante'”

Lo fácil sería darte un titular morboso para que te quedaras leyendo la entrevista de Cintia hasta el final, siendo una mujer anónima que quiere aportar en este Día Internacional de la Mujer desde su experiencia personal. En la lucha vital de Cintia el primer capítulo no es el feminismo. No porque no crea en ello, sino porque su lucha de todos los días es seguir viviendo. Tiene cáncer de pulmón, se lo diagnosticaron hace un año y medio. Ella lleva la cuenta, pero hoy aquí quiere aportar como mujer que construye diariamente desde la enfermedad. Sí, porque desde la espada de Damocles de uno de los cánceres con menos superviviencia ella ha hecho suyo su lema que da nombre a su cuenta de instagram @Bastaconvivir.

¿Quién es Cintia Díaz Miguel?

Ahora es una chica de 27 años, que ha aprendido a vivir un poco de nuevo. Hace un año y unos cuantos meses, de repente, me diagnosticaron un cáncer de pulmón siendo una chica deportista sana, llevando una vida normal. Eso me puso más cerca de la muerte, pero Cintia tuvo la suerte de encontrar sus ángeles, que han sido sus médicos, que están luchando con ella para que pueda seguir viviendo. Cintia ha vuelto a trabajar después de diez meses de baja, ha retomado un poco su vida y sigue luchando contra el cáncer. A pesar de que está limpia ahora mismo, lleva un tratamiento innovador en un estudio clínico, mis médicos me dicen que hay que esperar de dos a cinco años, y que veremos como avanza, pero que lo importante es que ese tratamiento me hace vivir y estar aquí.

Todo lo que has aprendido lo resumes en tres palabras.

En este proceso lo que he aprendido es volver a vivir y las tres palabras que tengo en la cabeza son: “Sigue hacia delante”. Seguir porque cualquiera de nosotros tenga una enfermedad o no, va a encontrarse con piedras en el camino. La cabeza es muy importante y si la cabeza te dice sigue hacia delante, es mucho mejor que si estás lamentándote y preguntándote porqué . Es algo que yo me he preguntado muchas veces: ¿qué he hecho yo mal?, ¿por qué me ocurre esto?, ¿me está castigando la vida?. Eso es mucho más negativo para tu enfermedad que si tienes una actitud positiva aunque no siempre es posible porque hay que permitirse los momentos de flaqueza. Pero al final tus ganas y tu cuerpo ganan.

¿No sé si te cuesta hablar de la lucha femenina cuando tú estas en la lucha por la vida?

Yo como mujer al final me siento luchadora gracias a la mayor luchadora de la que he aprendido que es mi madre. Ella ha luchado mucho por mi hermana y por mí, mi espíritu luchador por supuesto se lo debo también a mi padre. Pero mi madre, por circunstancias de la vida, es quien nos ha tenido que sacar adelante, y al final no creo que vaya en los genes pero se aprende a ser luchador. Pienso que en el mundo hay muchas mujeres luchadoras, son increíbles las cosas que hacen y de las cosas que salen y hay que valorarlo más. Estamos avanzando como sociedad pero queda mucho recorrido para que se reconozca esta labor.

¿Te consideras feminista?

(Resopla) Depende de como se entienda la palabra feminista. Yo creo en la igualdad en términos de trabajo, en el derecho de acceder a todas las cosas, estamos en España, no estamos en un país árabe o en África, pero siempre nos tenemos que comparar con lo mejor para llegar a ello. Me gusta que la mujer sea reconocida por lo que son realmente, sin hacerle valer menos, ni demasiado por ser una mujer. Tal y como se les reconoce a los hombres, se les reconozca las mujeres, y que podamos llegar a los mismos sitios que han llegado los hombres. Estamos empezando a llegar ahora.

¿Te has encontrado algún impedimento por ser mujer en tu vida laboral?

No, no, he tenido la suerte de que no. Me considero una tía con bastante carácter y que me pasa una cosa que cuando me ocurre algo, me cuesta mucho quedarme callada. No he tenido una situación peligrosa, pero si hay algo que me haya molestado lo he dicho a un hombre, a un compañero de trabajo le he dicho: “no me digas esto, te estás equivocando de persona, es un maltrato hacia tu compañera, sea hombre o mujer”. No me callo si algo me hace sentir mal como mujer.

¿Cuáles son tus planes de futuro como mujer?

Sé que hay mucha gente que cuando empieza este difícil proceso, tiene que luchar con la otra persona y da miedo, a la persona que lo tiene y a la persona que está a su lado. Conozco a gente que le han dicho al enfermar que no les pueden acompañar. He tenido la suerte que Diego, mi pareja, ha estado en todo momento conmigo, yo estuve con él, se nos juntó. Cuando él terminó – con un cáncer-, yo empecé. Las cosas del destino... Como mujer en pareja es muy importante sentirme valorada, y mi pareja me valora, me cuida y me anima en los momentos de flaqueza. Y aunque seas fuerte como mujer, tienes muchos momentos que necesitas que alguien te diga “Cintia no podemos quedarnos aquí hoy, está bien que hoy llores, saca todas las lágrimas pero mañana tenemos que volver al hospital, y cuando salgas del hospital nos iremos a comer o a la montaña”. Es una suerte como mujer tener alguien que te acompaña en el proceso y en tu vida.

¿En la lucha por la igualdad con el hombre o frente al hombre?

La unión hace la fuerza, se consiguen muchas cosas juntos, al final construir junto al hombre, junto a ellos es mucho más positivo.

¿Qué le pides a la vida?

Que me permita vivir como cualquier persona, no pido ni lujos ni maravillas, que mi enfermedad, - se lo piensa- no voy a decir que erradicar, me han enseñado los médicos a evitar decir esto...pero que basta con vivir. Que no se me olvide que cuando pasen los años y esto se quede atrás, no se me olvide todo lo que he aprendido. No le demos importancia a simples cosas de la vida que nos agobian, nos hacen llorar, disfrutar hasta de la rutina del trabajo, de llegar a casa y tumbarte en el sofá....Sobre todo compartir, soy mucho de compartir con mi familia, mi pareja y mis amigos. Creo que la Felicidad solo es real si se comparte.

¿Que le dirías a esa niña que dentro de diez años tendrá veinte?

Lo primero como mujer y como persona sobre todo, las palabras: “sigue hacia delante”, te vas a encontrar con muchas piedras, te vas a tropezar mucho, perderás a gente a lo largo de tu vida, quizás te detecten una enfermedad o se lo detecten a un amigo tuyo, pero tienes que seguir con una actitud positiva y repetirte que puedes.