Julia Navarro: “Soy una mujer y reivindico la igualdad desde mi condición de mujer, no quiero ser un hombre”

Julia Navarro nos cita en la biblioteca de la editorial donde acaba de publicar su último libro, Tú no matarás. Es la misma editorial con la que lleva editando desde 2004 cuando entró por la puerta grande de la Literatura con la novela de ficción, donde ahora guarda su hueco incontestable. Viene con cara de cansada, algo que nos corrobora nada más plantarnos dos besos. “Estoy agotada”. No es para menos. Desde que se publicara su último libro no ha parado de promocionarlo, y lo que le queda. Nos hace un resumen del año que tiene por delante y sólo recuerdo que empieza por Méjico, se recorrerá medio Latinoamérica y entre medias, ferias de libro en España donde todos sus lectores la esperan. En 2013 recibía el premio a la mujer más influyente y eso se alimenta con cada una de sus obras, sus palabras de peso, miles de mujeres la observan y lo que es más, consideran su opinión con el peso de la que se reconoce en ellas. Mientras preparamos el set de entrevista, atiende a otro compañero periodista. Media hora después viene energizada, con ganas de darlo todo. Y así da gusto. Su trabajo le da vida, y se nota.

Julia gracias por ayudarnos a reflexionar, queremos poner cordura a este momento de construir juntas primero, y mirando hacia fuera. ¿Qué ha cambiado en el periodismo desde que empezaste en los años 70?

Claro ha cambiado mucho cuando yo empecé no había muchas mujeres, costaba abrirse camino. Tuve la suerte que me toco vivir la España de la transición donde se empezaba a construir un país nuevo, las mujeres tuvimos la oportunidad de dar un salto. Las mujeres en periodismo, tuvimos la oportunidad de dar un salto. Hasta ese momento en Periodismo, salvo excepciones como Pepita Carabias o Pilar Narvión, estaban constreñidas al periodismo de las páginas de sociedad, al periodismo del corazón pero no a la política. Tuve la suerte de hacer periodismo político desde el minuto cero. Y eso fue muy importante, cuando llegué a las cortes por primera vez éramos muy pocas, no era fácil porque la sociedad tenía una enorme carga machista y que mujeres jóvenes estuvieran haciendo periodismo en primera línea, les costaba. Hasta el punto que un grupo de mujeres tuvimos que reunirnos para conseguir entrevistas importantes con políticos importantes, porque solas nos costaba mucho más.

Así nació un grupo de periodistas que se llamaba Los desayunos del Ritz.

Invitábamos a políticos, banqueros personas de relevancia de la sociedad española, y así conseguíamos que vinieran. Porque si nosotras pedíamos una entrevista con el presidente del gobierno, el presidente de la CEOE, a un ministro o un cardenal, les costaba, había reticencias y juntas conseguimos que viniera, se sentían más seguros con cinco mujeres que con una. No tiene nada que ver el periodismo de la transición con el de ahora. Ahora las redacciones están llenas de mujeres. Me provoca una gran alegría ver que las mujeres están haciendo periodismo en todos los ámbitos. Es importantísimo, pero todavía falta algo. Todavía falta que lleguemos al primer escalón. Hay mujeres que están en los escalones intermedios en las empresas periodísticas, pero hay muy pocas que hayan llegado al peldaño número uno. Si repasamos cuantas mujeres han llegado a directoras de periódicos la cifra es desoladora.

Julia, hemos aprendido a conciliar ¿tú generación no sabía que existiera ese verbo?

Conciliar es siempre muy complicado porque todos venimos de una educación en el que cuidado de la casa o los hijos ha recaído sobre nuestros hombros. Antes nos dábamos por satisfechas si nuestras parejas ayudaban. Y no se trata de que te ayuden o echen una mano, se trata de que comparta contigo la vida cotidiana para que una casa funciones. Ese salto se ha empezado a dar. Yo tuve la suerte de poder contar con mi madre. Yo digo siempre que sin mi madre no habría podido hacer nada de lo que he hecho, pero absolutamente nada, si no llega a ser por mi madre no se me ocurre como podría haber organizado mi vida y haber hecho todas las cosas que hice, sin su apoyo, sin su ayuda a mi me hubiera resultado imposible.

Te he escuchado decir que no te gustan las etiquetas, pero ¿te consideras feminista?

Esa etiqueta me la pongo, pero en estos momentos hay muchas maneras de sentirse feminista. Antes el movimiento feminista, la lucha feminista tenía unos perfiles más claros y ahora hay muchas maneras de entender el feminismo. Me considero feminista. Mientras que las mujeres no estemos en pie de igualdad con los hombres, mientras no tengamos las mismas oportunidades, mientras que haya mujeres que no pueden acceden a a una educación a la que acceden los hombres en tantos lugares del mundo, mientras que haya mujeres que se las convence con lavados de cerebros que su dignidad tiene que ver con los metros de tela que se tapen, mientras se penalice el cuerpo de la mujer presentándolo como algo pecaminoso que hay que envolver para no provocar a los varones y tener que protegerte de ellos. ¿Qué es eso de que te tienes que proteger?, ellos tienen que cambiar, no tenemos que envolvernos en tela para que “pobrecillos de ellos” no se les ocurra que si llevamos una minifalda todo es el monte es orégano. Tenemos que seguir luchando mientras que haya mujeres que se las mutila genitalmente.... Hay tantas batallas que seguir dando que yo voy a estar siempre dando esas batallas.

Casi sin respirar, casi sin pensarlo se sitúa a ese lado del feminismo que ella entiende.

Hay otras maneras de entender el feminismo me asombra escuchar decir a mujeres que estamos en contra del amor romántico, oiga pues yo no . Es que no entiendo una relación sentimental con alguien, “hola buenas usted es varón yo hembra, ¿qué le parece si...?”. No, no... el enamorarte el romanticismo me parece que es algo que ¿porqué tenemos que renunciar?.

Yo no renuncio yo quiero ser igual que los hombres en derechos y en oportunidades pero yo no soy un hombre, yo no me quiero convertir en un hombre, mi objetivo, yo soy una mujer y reivindico la igualdad desde mi condición de mujer, no quiero tener ni un derecho menos, pero no tengo ningún interés en ser como un hombre salvo en una cuestión de derechos y oportunidades.

Las cosas han cambiado desde el año pasado a este...

Es muy importante lo que ha sucedido en el ultimo año, ha habido una auténtica revolución una explosión de la causa feminista. Yo creo que es muy importante que se haya producido esa revolución pero como en todas las revoluciones hay cosas que salen bien y hay otras cosas que se pueden hacer de cosas mejor, los revolucionarios nunca se acaban de poner de acuerdo, en toda revolución no se ponen de acuerdo. Lo importante es que la sociedad completa está tomando conciencia de los problemas de las mujeres, hemos dicho tenemos estos problemas.

En su último libro retrata la sociedad de la España en los años 40 y el papel de la mujer.

Para mi, escribir esta novela, es hacer un viaje a los años 40. No sabía muchas cosas y buscar documentación me supuso un shock emocional, un desgaste ver, casi tocar, cómo era la vida de las mujeres que habían dado un paso adelante en la igualdad por la breve experiencia de la Segunda República, y hay un retroceso importante quedan relegadas a las cuatro paredes, se convierten en un apéndice de sus maridos. Las mujeres o se casan o no tiene otra alternativa, la situación de las mujeres en los años 40 eran tan injusta tan tremenda, tan llena de prejuicios con esa falta asfixiante de libertad. Yo a veces cuando escribía esta novela y miraba alrededor hacía una reflexión de que España venimos y en la que estamos ¡que bien que me haya tocado vivir en otra España!. Yo vivo en una España de recuperación de las libertades, que hay que construir muchas cosas pero se empiezan a caer muchos prejuicios.

Para cambiar la realidad hay que analizar bien al realidad y ser riguroso en el diagnóstico, no tiene nada que ver la situación de las mujeres en el 2019 si la comparamos a 1970, 1950 y 1920. Claro que han cambiado las cosas y no reconocerlo resulta absurdo..

¿Quién es la mujer más importante de tu vida?

Mi madre, me enseñó todo lo que soy, a que yo podía hacerlo todo, que ser mujer no era ningún inconveniente y nunca viví el ser niña, ni adolescente como un inconveniente.

¿El mundo de la Literatura es machista?

La literatura no es machista, refleja la sociedad en que vivimos en cada momento, en definitiva lo que hacemos los escritores es contar historias, reflejamos la realidad hay muchas realidades dentro de la realidad...

No dejes nunca de escribir por favor...

No dejo de escribir porque a mi me gusta contar historias, es parte intrínseca de la naturaleza del ser humano, desde el principio de los tiempos el hombre ha tenido interés que le expliquen historias yo creo que es una necesidad para algunos contar historias y para otros escucharlas.

Nos hemos propuesto escribirle una carta a una niña que ahora tiene diez años para que la lea dentro de diez cuando sea una mujer. De tu experiencia vital hasta ahora ¿qué la dirías a esa niña?

La voy a decir lo que me decía mi madre y me decía mi abuela: puedes hacerlo todo, no tienes ningún hándicap por delante que no puedas saltar. Tienes la misma capacidad, el mismo talento, la misma fuerza, la misma inteligencia, las mismas cualidades que pueda tener cualquier niño, cualquier compañero de tu clase, cualquier hombre en el futuro, no tienes ninguna puerta, y las puertas que te encuentres solo tienes que empujarlas y abrirlas, tu puedes todo.

Y ahí la dejamos, sigue de reuniones esta mañana en la editorial antes de cruzar el charco. Firma libros para las lectoras de una conocida revista. Y sí, puedes estar tranquilo, tranquila, está trabajando en su próxima novela. Nos confiesa que cada día aunque esté fuera, busca en la soledad de su habitación de hotel un momento para no perder las historia, esa que seguro nos volverá a interpelar.