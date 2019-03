Anna Montañana, primera mujer entrenadora de la ACB: “Lo que más cuesta no es llegar, es mantenerse"

Anna está debajo de la canasta. Junto al marcador observa cómo Jose Ramón Cuspinera dirige el entrenamiento con los jugadores del Fuenlabrada. Cuspinera marca las jugadas que se ensayan una y otra vez. Anna lo sigue atentamente, discreta en segundo plano y anima a los jugadores cuando marcan los triples. "¿Les queda mucho?", prguntamos impacientes por hablar con ella. “Aquí sabes cuando empiezas, pero no cuando terminas”, nos explican. Tras ensayar las jugadas los chicos del Fuenlabrada comienzan a pelotear en canasta. Ahí entra en acción Anna Montañana. Trabaja con cada uno, aconsejando cómo colocar un hombro, cómo ayudarse de un gancho. "Hazlo cincuenta veces hasta que te salga”, le dice.

Esta valenciana, ala pivot hasta 2015, internacional 129 ocasiones, conoce bien la liga WNBA y ahora, suma y sigue. Es entrenadora adjunta del Fuenlabrada, y lo que es más, es la primera mujer que ocupa un cargo de entrenadora en la liga española, en la ACB. En la liga europea son dos. Un balón suelto le da en la nariz justo antes de empezar la entrevista mientras bromea con sus compañeros. Claramente es una más en el equipo.

- ¿Tú te levantas por la mañana y eres consciente de lo que has conseguido?

Me levanto por la mañana- se ríe, de hecho no pierde la sonrisa en toda la entrevista- y pienso lo afortunada que soy por dedicarme a lo que me gusta y a mi pasión desde que era muy pequeña. Sí que es verdad que cuando tienes algún día un poco peor, digo ¡puf!, pero pienso que soy una afortunada, no me han regalado nada pero me han dado recompensa por mi trabajo e intento aprovecharlo al máximo.

- ¿Qué es lo que más te ha costado hasta llegar aquí?

- Lo que me costó es dar otra vez el paso de empezar otra vez a la vida que he tenido desde muy joven, con mucha ilusión y con ganas de comenzar tu carrera profesional como entrenadora. Lo que más cuesta a parte de llegar a un sitio es mantenerse y en eso estoy. Es la segunda temporada e intentando trabajar para que esto continúe.

- ¿Y de lo que te sientes más orgullosa?

De conseguir sueños que yo los imaginaba y que no sabía que iban a pasar. Miro atrás y veo a mis padres a mi familia súper orgullosa y es lo que más me emocion. Siempre me han apoyado y han sido la clave de que yo esté aquí.

¿Por qué crees que no engancha demasiado el deporte femenino?

- Viene de muchos años atrás. Los hombres eran los que veían el deporte, los que consumían el deporte. Todo eso ha cambiado. La mujer se ha aficionado, va a los estadios, practica más deporte... Eso ayuda a que ese movimiento haya cambiado. Aunque partiendo de cero, cada mejora parece poco. Se juega el mundial femenino de baloncesto en Tenerife y el estadio estaba lleno, en la liga de fútbol femenino metieron 45 mil personas, o 20 mil personas en el estadio del Valencia. Está cambiando. Se empaqueta todo de la misma manera que se empaqueta el deporte masculino, porque hay que ver el deporte como un producto de venta porque eso ayuda a que sea mas atractivo. Si estuviéramos en igualdad de condiciones en ese sentido, en visualización, iríamos hacia una igualdad.



- A mi me gustaría no estar aquí haciendo esta entrevista, porque eso significaría que no eres noticia, lo que demuestra que el mundo del deporte es un mundo todavía de hombres.

- Está claro que no solo el deporte sino que hay otros sectores machistas, la realidad es que hay muy pocas presidentas, directoras deportivas, hay pocas médicas, pocas fisios, tenemos que dar un paso adelante creérnoslo, dar un paso adelante e ir abriendo puertas. Es machista porque estamos aquí hoy, porque no es solo estar, sino mantenerse. Estamos dando pequeños pasos ojalá esto pueda suceder mucho más a menudo.

- Te hemos visto cuando estabas entrenando con ellos y eras uno más. A veces, es más el prejuicio de dar un primer paso y luego nosotras tampoco hacemos por dar el salto.

- Yo creo que es un círculo vicioso. La mujer ve las barreras reales que podemos tener y piensa 'voy a hacer lo mismo sin tener que lucharlo'. Y prefiere entrenar al equipo cadete en el club de al lado de su casa, y ahí es donde tristemente tenemos que dar más pasos adelante porque eso no es suficiente. Yo me saqué el curso cuando era jugadora y había comentado en muchas ocasiones que quería ser entrenadora de ACB, y parece que soñaba muy alto pero yo lo verbalizaba para que fuera mas real. Lo he conseguido y aquí estoy. La mujer está preparada, pero no damos el paso. La segundo más difícil es que te den la oportunidad. Yo he tenido la suerte de una carrera profesional de jugadora sin ella no estaría como entrenadora.

- ¿Cuáles son las barreras te has encontrado?

- En el proceso profesional muchas veces me han dicho que 'no', pero no me lo he tomado por ser mujer sino porque tenía que esperar mi momento. Tenemos una manera de trabajar silenciosa. Intento que se me respete por el trabajo que hago, no por lo que he sido como jugadora. Tardas más en demostrarlo, pero es en los valores en los que me han formado y en los que creo y normalmente una mujer es mas discreta en nuestro trabajo. Somos disciplinadas, formamos una parte muy importante en el desarrollo de la sociedad y lo hacemos de manera diferente al hombre.

- ¿Te consideras feminista?

Parece que cuando dices que eres feminista no tiene una connotación muy positiva en la sociedad. Estaba leyendo un libro en el que la autora cuenta que la costó muchos años poder expresar que era feminista. No quería decir que era feminista porque tiene connotaciones negativas. Y al final dije: 'soy feminista porque el feminismo busca igualdad de oportunidades', y eso es lo que yo represento: que todas tengamos la misma oportunidad no por ser mujer sino porque vales para el puesto.



- ¿Crees que necesitamos al hombre no enfrentarnos a él?

Por supuesto, el hombre al igual que la mujer es clave para este cambio, tiene que creer, ellos están en una situación más cómoda porque tienen esa facilidad para llegar. Lo hablo con mi padre que es feminista, y sin ellos por supuesto no vamos a avanzar, porque son quienes tienen el mando y la toma de decisiones.



- Has estado estudiando y trabajando en Estados Unidos ¿hay más igualdad allí?

- Sí, van un paso por delante, es un país que me enamora, no descarto vivir allí. No hay un 50/50 pero la mujer es visible, el baloncesto femenino es visible, hay muchas entrenadoras en el baloncesto femenino y cada vez hay más. En España, hay cuatro entrenadoras en la liga de baloncesto femenino, ¡en nuestro propio deporte nos cuesta que haya mujeres!. En estados Unidos las universidades invierten lo mismo en hombres que en mujeres, y eso hace que la sociedad vea que hay una igualdad. Es un país paraíso para esto porque lo cuidan e invierten a partes iguales.

- ¿Qué le pides a esta año 2019 como mujer ?

- Que haya cada vez más gente que dé un paso adelante, pero se tiene que ver en número. Se tienen que romper barreras, se tienen que cambiar lenguajes, y hacer una educación positiva hacia la mujer, cuando tengas hijos e hijas, que ellas se crean que pueden y que ellos lo crean también.

- ¿Qué le dirías a una niña desde tu experiencia vital? ¿Qué consejos le darías?

- Yo te diría que si se te pasa por la mente alguna barrera o alguna duda sobre cosas que no puedes hacer, que metas un pensamiento positivo, que te imagines en grande, que enseñes a los demás, que tengas compañeros y compañeras, que incentives a compañeras, que no utilices el lenguaje negativo. Prepárate y disfruta del proceso, si quieres ser entrenadora o médica, o presidenta de club, adelante y sobre todo, que seas una inspiración para los demás.

¿Qué mujer te ha inspirado a ti?

- A mi me ha inspirado mucho mi madre, ha trabajado 54 años tiene ahora 69, y sigue trabando en un sector del acero, que puede ser bastante machista. Desde la humildad y el silencio ha hecho una carrera, ha luchado. Creo que ha sido una mujer que inspira a su alrededor y sin el entorno que hemos tenido en casa. No estaría aquí hoy sin esa educación de mis padres.