Teresa, madre de familia numerosa: “Cuando tienes un problema, el dolor saca la mejor versión de ti misma"

Siempre que llamas a la puerta de la casa de alguien para hacer una entrevista, sabes que no va a ser una entrevista normal. Entras en una parte importante de la vida que el personaje te quiere contar, y además con un valor añadido. Lo ubicas, lo enmarcas en su entorno más personal. Teresa Robles nos atiende en la cocina, uno de los centros neurálgicos de una casa. Prepara con el horario y el móvil la semana en esta enorme mesa donde se sientan nueve personas cada día. Sí, tiene siete hijos, el más pequeño es Síndrome de down y además se encuentra en plena batalla contra la leucemia que ha puesto patas arriba la vida de esta familia. Teresa confirma que está nerviosa por la entrevista, por desnudarse como mujer sin haber pensado nunca que lo haría, pero también por Jose María. El pequeño tiene que pasar por la revisión semestral en Barcelona. Es el comodín para seguir respirando. Dice que no es más fuerte que cualquier mujer, que todas llevamos el coraje dentro, lo malo de esto es comprobar que sacarlo funciona cuando la necesidad aprieta.



- Si tuvieras que presentarte, ¿quién dirías que eres?

- Una madre, una mujer comprometida, creo que la vida me ha enseñado a ver el lado bueno de las cosas y a ser una luchadora. ¿Quién soy? Es tan amplio, no lo puedes resumir en dos palabras, soy una persona que con el dolor he aprendido a querer. Estoy muy contenta de mi vida.

- Hubo un momento en el que tuviste que elegir entre tu carrera profesional y tu familia, ¿recuerdas cómo fue?

No hubo momento para elegir. Yo siempre he tenido súper claro que la felicidad no me lo iba a dar el trabajo. Yo quería ser muy buena profesional porque cuando haces algo hay que hacerlo muy bien. Tenía clarísimo que no iba a probar mi proyecto de vida, si es que lo montaba, en relación con el trabajo. Se debe compatibilizar, y en ese momento tenía claro que era una de nuestras batallas femeninas, estar ahí, compatibilizar trabajo y familia, y si no fuese posible elegiría mi familia.



Me equivoco en muchas cosas, pero en ese proyecto he acertado porque es el proyecto que siempre ha estado que nunca falla, que puede asentarte. El trabajo va y viene, y si te vas no se acuerda nadie de ti, no somos esenciales, no somos estrellitas, en la familia sí somos importantes. Si hay hijos, ¿qué mejor proyecto que crear seres para lanzarles al mundo, no conozco nada más grande ni más importante. Para mi este es el gran proyecto de vida.

- ¿Cómo es tu familia?

- Es muy variada, tengo siete hijos, la gente piensa en el número pero para mi cada uno de ellos es único e irrepetible. El primero mi marido, es un ser excepcional, aunque hemos tenido nuestros momentos como todos los matrimonios, en ese proyecto vamos juntos, tenemos nuestros momentos particulares pero vamos juntos. Mi familia es lo que enriquece, lo que me ayuda a ser mejor, me ayuda a sacar la mejor versión de mi misma.

- ¿Qué has aprendido con tus hijos?

- Soy una enamorada de mis hijos. He aprendido a olvidarte de ti mismo, a ser feliz de verdad con mayúsculas, a que las cosas pequeñas son muy valiosas y es donde puedes encontrar la felicidad verdaderamente. A que no te importa darte sin medida, y lo trasladas a la vida, con las amistades, aprendes muchas cosas que no puedes aprender si no tienes hijos, a organizarme, a ser más ordenada, a buscar tiempo de calidad.

- Para ti la maternidad no es un lastre...

- No es fácil, no te lo ponen fácil cuando trabajas. En muchos sitios se creen en el derecho de decirte los hijos que puedes tener. Todavía existe la idea de que eres menos productiva por tener más hijos y, perdona la frase que te voy a decir, pero en la cama de un matrimonio no puede meterse nadie. No lo decide tu jefe, que puede que dentro de dos días no lo sea, ni tu empresa. Que no nos pongan los límites, el límite le pongo yo. No me parece mejor o peor tener o no más hijos, es una decisión personal. Si a mi me llegan a decir cuando éramos novios que iba a tener siete hijos salgo corriendo, porque no sabía lo que es- a carcajadas- porque me hubiera imaginado un montón, pero ahora pienso en ellos y me imagino a cada uno. He tenido la suerte de compatibilizarlo con el trabajo sí, pero es verdad que no he crecido profesionalmente ni he llegado a sitios muy top, pero otras sí lo han hecho.

¿Te consideras feminista?

- Me considero feminista depende de cómo se utilice el término. Si lo entendemos como algunas personas que lo han hecho suyo y han cambiado el sentido de lo que significa, no. Me considero femenina, hay que trabajar por los derechos de las mujeres porque no estamos en igualdad en una situación laboral. No existe conciliación y hay muchas personas trabajando por conseguirla. Estamos tirando piedras contra nosotras mismas, y hay cosas que no comparto. Tenemos cualidades muy ricas como mujeres para aportar a la sociedad. Yo no quiero ser igual que un hombre, yo quiero ser mujer porque lo soy, y quiero aportar eso a la sociedad y creo que así nos enriqueceríamos todos, no tenemos que estar luchando.

Volviendo a tu familia, ¿qué pasa en tu vida cuando a tu hijo Down le diagnostican una leucemia?

- Ha ido transformando nuestros corazones y nos ha hecho ver la maravilla que es la discapacidad. Cuando estábamos ya enamorados de Jose María, conociendo lo que significaba la discapacidad nos encontramos con una enfermedad mortal. Nadie espera tener un hijo con una enfermedad mortal. Nadie piensa que puedes ser tú, un hijo tuyo, tu marido, nadie. Ahí me rebelé y dije ¿cómo puede ser que tengamos esta enfermedad, Dios mío, por qué?, Rápidamente me di cuenta que el porqué no servía para nada, los porqués te anulan. Te dejan en su nube gris y te anulan, hay que preguntarse para qué..



- Es entonces cuando creas tu cuenta en instagram @porundaownentuvida.

- José María iba bien en su tratamiento y recayó, nos mandaban a paliativos y teníamos una oportunidad muy remota de trasplante de médula pero hacia falta un donante compatible 100%. Ma mayor de las chicas me dijo que abriera una cuenta de Instagram. Cuando estaba en el hospital en vela por la noche abrí la cuenta @ponundaownentuvida. Me he dado cuenta que el dolor cuando tienes un problema serio saca la mejor versión de ti misma, hace sacar esa luchadora que tienes dentro. La guerrera que tenemos todas, la tenemos todas. No soy de una pasta especial, no es verdad. La gente dice que soy especial y tampoco es verdad. Soy como todas, cuando te toca te tocó. Tienes que sacar esa fuerza que tienes dentro, ponerte la sonrisa como motivo de vida y decir esto no va a poder con nosotros, vamos a poder con ello, sabiendo que no puede salir, con los pies en al tierra.

- ¿Y por qué le pusiste ese nombre?

- Es una frase que siempre llevo a gala. Si la gente tuviera un down en su vida vería la vida muchísimo mejor, mucho más real de lo que lo vemos. Es verdad que la gente es muy buena y se volcaron con José María, la campaña fue sola. Yo estaba en una habitación viviendo mi día a día con un niño muy enfermo. Parecía que las cosas no avanzaban, pero gracias a Dios, gracias a la investigación y gente que ha vivido esto y que se han volcado tuvimos la oportunidad de acceder a la células carty. Tenías que cumplir unos requisitos que José María cumplía y con nuestras maletas cargadas de esperanza nos fuimos allí. Estuvimos viviendo mes y medio en Barcelona. Es un tratamiento innovador. Consiste en que transformen tus células genéticamente, te las trasfunden y van a por la células mañas. Cuando bailas con la muerte tan dia a día, valoras todo tanto que me di cuenta de la gente buena que hay en las redes, a pesar de que lo critiquen, la cantidad de gente que se ha volcado con nosotros materialmente sin conocernos.

- ¿Qué le dirías a una niña de diez años que dentro de otros diez va a escuchar, a leer y ver tus palabras?

- Has nacido para ser feliz, no has nacido para sobrevivir a la vida. No tienes más que creer en ti misma. No te pongas metas cortas, piensa a lo grande y no dejes que nadie te ponga techo que ya te vendrá dado por la vida. Tú has nacido para luchar, para ser una campeona. Da igual lo que te pase en la vida que siempre nos pasan cosas, que veas el lado positivo de las cosas y de ahí salgas y te lances a conseguir tus objetivos. Puedes ser feliz si tú quieres.

Te confirmo que Teresa y su familia siguen respirando seis meses más. Jose María está libre de células cancerígenas porque el tratamiento funciona. El silencio de la cuenta de Instagram han dado paso a las fotos divertidas, porque hay mucha vida por delante para seguir sonriendo como madre, como mujer.