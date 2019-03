Nicole Ndongala, presidenta de Karibu: “La mujer africana es una más en la sociedad española”

Hay mujeres que además de serlo tienen un plus de lucha añadido. Ser mujer, inmigrante, y ser africana no tiene que ser fácil. De hecho la historia de esta mujer como la de tantas, lo confirma: no lo es. Nicole Ndongala lleva en España desde 1998 cuando llegó huyendo de la guerra de la República Democrática del Congo. Buscó consuelo en una iglesia donde entró a pedirle al Señor ayuda. Y esa ayuda llegó en forma de padre Antonio. Entonces este sacerdote había puesto en marcha un pequeño grupo de voluntarios que ayudaban a los primeros inmigrantes que llegaban a la península en los primeros años de la inmigración, cuando ni se contabilizaban los muertos en el Estrecho ni los vivos que llegaban a la capital. Nicole recibió la ayuda y el acompañamiento de Karibu, donde comenzó su formación. Diplomada en Relaciones Públicas y Protocolo, hizo un máster en dirección de entidades sin ánimo de lucro. Ha coordinado durante varios años el centro de la mujer de Karibu y hoy en día ocupa el puesto de directora de esta ONG que cuenta con la ayuda de casi 300 voluntarios. Todos ellos trabajan para cambiar esa percepción, porque la inmigración se sigue viendo como un problema social y no como una oportunidad real.

¿Qué ha cambiado desde que tú llegaste a España hace ahora veinte años?

Es verdad que el tiempo ha cambiado, la situación también cambia, pero lo que no cambia es que a la mujer africana si le abres la puerta se integra, tenemos esa voluntad de poder aprender y poder integrarnos. Si la sociedad de acogida nos abre la puerta, no hay barreras, y nos integramos perfectamente.

Cuando he entrevistado a mujeres africanas que han tardado cuatro años en llegar dese sus países atravesando África he visto mucha fuerza mucho coraje....

En general la mujer africana es una mujer fuerte, es una mujer de esperanza, es una mujer luchadora, tenemos debilidades como cualquier persona, pero una persona que toma la decisión de abandonar su país para llegar a otro continente tiene sus objetivos, por lo tanto, hace un esfuerzo para llegar a cumplir sus sueños. Todas las mujeres africanas tenemos ese perfil de luchadoras.

¿Qué viene buscando la mujer africana a España?

Cada proceso migratorio tiene su explicación, nadie toma la decisión de ponerse a andar durante años solamente porque quiere ir a otro continente. Tenemos problemas de pobreza, hambre, guerra y desigualdad. Es una persona que quiere buscar otro tipo de hueco en la sociedad. Si la situación de pobreza es tal, es la mujer que es el cuello de su continente, la que sale para poder refugiarse de los problemas de su país de origen.

Crees que la percepción de los españoles con la inmigración ha cambiado desde que tú llegaste.

Va por épocas, por temporadas. El pueblo español en general no fomenta el odio, hay un guion que nos quieren imponer para que el pueblo viva con odio, tenemos que buscar una convivencia digna, buscar un modelo que no anule a nadie porque los inmigrantes estamos integrándonos y aportando en una sociedad que no es la nuestra, no tenemos que buscar el enfrentamiento. La sociedad no recibe mal el hecho de los inmigrantes porque analiza el lado positivo, pero sí hay gente que quiere utilizar un tema concreto para enfrentar a los inmigrantes y los españoles, es un error.

Visto desde fuera parece que la mujer africana e inmigrante tiene un doble sufrimiento, una doble lucha.

La mujer africana sufre doble discriminación no solo en su país de origen, también cuando llegamos aquí tenemos barreras. El ocho de marzo tiene que ser un día con un patrón mundial porque todas tenemos algo que nos une: somos mujeres. Nuestra humanidad, tenemos un corazón entrañable, es algo que nos une a todas las mujeres del mundo. No podemos comparar una mujer europea y una africana, porque seguramente las cosas que la mujer africana está luchado, la europea ya ha avanzado. La lucha actual de la mujer africana es eliminar la desigualdad, pero poco a poco la mujer africana está consiguiendo su hueco también aquí.

¿Crees que el peso de la cultura también es una lucha añadida?

Es el peso de la tradiciones que impone a la mujer africana, hay tradiciones que dañan la dignidad de la mujer, la ablación genital, el planchado de las mamas, engordar a las niñas.... son culturas y tradiciones que dañan la dignidad. Las mujeres europeas están luchando por una igualdad, por cosas diferentes, más allá de eso las mujeres africanas tenemos que luchar por cosas que la cultura nos ata, pero poco a poco vamos consiguiendo cosas.

¿Te consideras feminista?

Depende de como lo interpretes, todas las mujeres somos feministas pero no significa que no podamos trabajar con los hombres. No tenemos que ir frente al hombre, el hombre aporta un plus. No queremos los hombres dominadores, sí estar con los hombres para trabajar con ellos en igualdad.

¿Cuáles son tus planes de vida?

Mi preocupación es luchar para que otras mujeres africanas tengan su hueco en la sociedad española, que seamos mas mujeres que podamos demostrar que sí podemos compartir, añadir más, sacar todo lo positivo de la mujer africana, para que la sociedad española sepa que somos una más. Mi preocupación es visibilizar a la mujer africana.

Desde tu experiencia vital ¿qué le dirías a una niña que ahora tiene diez años pero dentro de veinte será toda una mujer y acepta un consejo tuyo?

Las niñas tendrán mas oportunidades que nosotras, nosotras hemos llegado y hemos tenido que luchar mucho para tener un hueco en esa sociedad pero hemos abierto un camino. De aquí a diez años España tiene que vivir en una diversidad total, una niña de diez años no tiene que sentir lo que hemos sentido nosotras. Esta niña en la sociedad española, tiene que saber que si tiene su sueño tiene que cumplirlo, si lo piensa y lo siente lo hará. Y yo tendré setenta años y diré “Chapeau” lo hemos conseguido.

Nicole se sienta en su mesa de trabajo en un despacho del viejo edificio que alberga Karibu. En la pared una gran playa africana, de arena blanca y palmeras, la cara amable de un continente del que salen huyendo los jóvenes que se sientan al otro lado de esta puerta. Esperan su turno para consultar cómo regularizar su situación o cómo conseguir un curso de formación o simplemente para tomar un café y no estar tirados en la calle. Abajo, en el ropero reparten ropa y comida, se la llevan sobre todo mujeres. Todavía resuenan las palabras en la sonrisa de Nicole al despedirnos “Tenemos voz, aportamos...”.