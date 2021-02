Ana Obregón se harta de Sánchez y pide que no maltrate a los pacientes de cáncer: "Digo lo que pienso"

La actrizAna Obregón ha mandado este jueves un claro mensaje a través de sus redes sociales en contra del Gobierno de Sánchez, con motivo del Día Internacional del Cáncer. La española ha perdido recientemente a su hijo por culpa de esta enfermedad, que tantas vidas se lleva a diario, lo que ha hecho que no esté pasando un buen momento personal.

La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) celebran cada 4 de febrero celebran el Día Mundial Contra el Cáncer con el único objetivo de ayudar a la concienciación en la sociedad sobre esta enfermedad y avanzar en la prevención de la misma.

Dura pérdida para la actriz Ana Obregón

Fue en plena primera ola cuando la vida del hijo de Ana Obregón y Aless Lequio, Álex Lequio, perdía la vida por culpa de esta enfermedad. El hijo que la expareja tenía en común llevaba meses luchando contra esta enfermedad, en la que siempre había destacado su actitud positiva para enfrentarse a ella.

Sin embargo, su pérdida ha supuesto un mazazo para la familia, especialmente para Ana Obregón. Pocas veces se ha dejado ver la actriz públicamente desde la muerte de su hijo, ya que apenas sale de casa. El día en el que más titulares acaparó, sin embargo, fue la noche de Nochevieja, cuando la actriz presentaba las Campanadas de TVE junto a Anne Igartiburu.

La cadena pública ha sido uno de los pocos escapes que ha querido utilizar la actriz, ya que sigue encerrada en su casa guardándole luto. En aquella ocasión, sin embargo, la actriz quiso mandarle un mensaje a su hijo, visiblemente emocionada.

"Si me perdona toda España: Cada año que he retransmitido las campanadas desde aquí he mandado un beso a mi hijo, que me veía desde casa. Este año no puede ser y con vuestro permiso, se lo mando", decía ante una Anne Igartiburu impactada.

El mensaje de Ana Obregón al Gobierno de Sánchez

Los medios de comunicación no han sido la única vía de escape para la actriz, ya que en la mayoría de ocasiones ha utilizado las redes sociales para expresar su dolor. Es lo que ha vuelto a hacer este jueves, día en el que se celebra el Día Mundial del Cáncer.

Aprovechando esta jornada, la actriz ha atacado al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber incrementado en la última partida presupuestaria un incremento para la investigación de este tipo de enfermedades.

“Hoy es el día mundial contra el cáncer. Pues menos mal que en España le dedican un día porque lo que es dinero en los presupuestos generales del Estado prácticamente CERO. Más de 20.000 científicos españoles han tenido que colgar las batas por falta de subvenciones para sus proyectos de investigación. La investigación salva vidas”, arrancaba la también presentadora en un post de Instagram, en la que se veía a madre e hijo compartir uno de sus últimos momentos.

“España es uno de los países que menos dinero invierte en investigación, frente a Estados Unidos por ejemplo que invierte 4,7 billones de dólares. ¿SABÉIS QUE UNA DE CADA 3 PERSONAS DESARROLLARÁ CÁNCER A LO LARGO DE SU VIDA? En el 2020 murieron 200.000 personas de cáncer en España y 48.000 por la pandemia. El cáncer mata al año 9,8 millones de personas en el mundo frente a los 2 millones de la pandemia”, ha continuado, indignada y desolada.

Los datos, y el resultado que estas enfermedades tienen en la economía, es lo que precisamente han llevado a que Ana haya hecho una comparación entre la investigación de las vacunas contra el cáncer y contra la covid-19. “Se han invertido muchos millones para desarrollar la vacuna y me parece bien, pero ¿por qué no para la investigación del cáncer? Está claro, porque no afecta a la economía del país. Da igual que mueran 300 personas de cáncer cada día en España, no hay que cerrar empresas, ni hoteles, ni restaurantes ….Por eso la Medallita que se ha colgado el gobierno para aprobar los presupuestos generales del Estado con una mínima partida para investigación del cáncer se la colgaría en las tumbas de los que han muerto y morirán de cáncer este año en España. Yo digo lo que pienso, no tengo nada que perder porque ya lo perdí todo. Lo que sí tengo es voz para seguir con el legado de mi hijo en la lucha contra el cáncer con su fundación y apoyando a todas las asociaciones que luchan en España por la misma causa. Como decía mi niño: ¡Ánimo Luchadores!!”, ha acabado afirmando, haciendo referencia a una de sus iniciativas tras la muerte de su hijo, que es precisamente la fundación que piensa poner en marcha con su nombre.

