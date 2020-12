El momento más duro de Ana Obregón en las campanadas: "Siempre le mandaba un beso"

Ana Obregón se ha convertido en la protagonista indiscutible en la entrada del nuevo año. La presentadora reaparecía públicamente ocho meses después de sufrir el más duro golpe que te puede dar la vida: la pérdida de un hijo. Aless, de 27 años, fallecía en mayo por culpa del cáncer. Un hecho que ha devastado por completo a Ana Obregón. En un año tan duro para España, inmersa aún en la pandemia del coronavirus, la popular presentadora se ha erigido durante la retransmisión de las Campanadas en la voz de esa España rota y llena de dolor que mira con esperanza la llegada de 2021.

Ana, vestida con un blanco "de luto", ha querido recordar a su hijo Aless en una noche tan especial, pero también tan difícil. Durante los quince minutos previos a las campanadas ha mostrado mucha entereza junto a su compañera Anne Igartiburu. Pero conforme el reloj se acercaba a la medianoche, Ana comenzaba a romperse. Y la emoción le embargó cuando recordó que en años anteriores siempre le mandaba un beso a su hijo desde la Puerta del Sol. "Lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres. Porque cuando te vas, es lo único que te llevas. Pero para dedicar ese tiempo y amor a las personas que quieres, tienes que tener a las personas que quieres contigo. Y para conseguir eso tenemos que ser responsables. Y los españoles, lo somos. "Si me perdona toda España: Cada año que he retransmitido las campanadas desde aquí he mandado un beso a mi hijo, que me veía desde casa. Este año no puede ser y con vuestro permiso, se lo mando", ha dicho. En ese momento, Ana Obregón no ha podido reprimir la emoción ante una audiencia conmovida.

El beso de Ana Obregón a su hijo me ha roto�� #CampanadasRTVEpic.twitter.com/InGVjtMJ5n — THE ESTELA (@estelatrapada) December 31, 2020

Al comienzo de la retransmisión, Ana Obregón también se ha acordado de todas las personas que nos han dejado en este difícil 2020. "Esta noche quiero mandar un mensaje de esperanza. Yo sé que muchas personas han tenido un año muy difícil. Se identifican conmigo. Ellas también han perdido a un ser querido. Sé que cuando suenen las campanadas vamos a recordarles y vamos a mirar al futuro porque juntos saldremos de este túnel. Pero también recordaremos a las personas que nos han dejado. Por la pandemia, por el cáncer y otras enfermedades. Por ellos, por los que son los verdaderos héroes de este año. Por los que han luchado hasta el final y por los que siguen luchando. Un aplauso que llegue hasta el cielo", ha dicho. En ese momento, tanto Anne como Ana han aplaudido mientras de fondo sonaban los acordes de la canción "Un año más" mientras Nacho Cano la interpretada en directo.

Por último, antes justo de las doce uvas, han lanzado sus deseos para 2021. Anne Igartiburu ha dicho que todo lo aprendido en 2020 lo mantengamos en el nuevo año. "Tenemos que seguir juntos aplicando lo aprendido", ha dicho la presentadora vasca. Ana, por su parte, ha pedido que vuelvan los teatros y cines llenos, el ocio nocturno y los estadios de fútbol repletos de hinchas. "Y más dinero para investigación del cáncer", ha dicho recordando de nuevo a su hijo.

Tras las uvas y mientras la pirotecnia recibía el nuevo año se ha producido una imagen conmovedora: Anne Igartiburu cogiendo de la mano a Ana Obregón mientras ella no podía contener las lágrimas. Su hijo Aless ha estado en todo momento presente durante unas campanadas que pasarán a la historia de la televisión.