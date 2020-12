Ana Obregón se derrumba poco antes de sus Campanadas más especiales: “No puedo”

2020 no ha sido un año especialmente agradecido con Ana Obregón. La actriz y presentadora vive uno de los momentos más tristes de su vida, e incluso puede que el que más. Desde luego, esta Navidad es todo un nudo en la garganta para ella, que no ha dudado en reconocerlo abiertamente. El pesar parecía innegociable, aunque se ha manifestado en su máxima expresión a apenas una semana de un momento tan importante para ella como lo será estar al frente de las Campanadas de TVE.

Europa Press

Ana Obregón se derrumba poco antes de sus Campanadas más especiales

Si hay alguien a quien Obregón añore sobremanera en estos momentos, ese es su hijo, Álex Lequio. Emprendedor, jovial y querido por todos, falleció el pasado mes de mayo por culpa de un cáncer contra el que luchó durante 24 meses. Una pérdida así nunca es de recibo para una madre, y se hace notar todavía con mayor fuerza cuando llegan momentos tan familiares como la época navideña. Al quedar las fiestas tan empañadas por la pandemia, la nostalgia puede volverse insoportable.

De hecho, Ana Obregón fue totalmente franca sobre su estado anímico a través de Instagram hace tan sólo unas horas: “Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo”. Su mensaje, duro y entristecedor, quedó matizado por unas palabras de aliento para sus seguidores. “Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz , Amor y Salud”, expuso.

Eso sí, volvió a ser muy franca con la reflexión que vino a continuación. “Sé que por las restricciones muchos pensáis que es duro dejar una silla vacía y lo es . Pero es mucho más duro para los miles de españoles que desgraciadamente dejaremos esa silla vacía para siempre”, reconoció Obregón.

Una de las famosas más reconocibles de España no quiso terminar su mensaje sin recordar una vez más a su hijo: “Esta noche Papá Noel estará muy atareado llevando regalos al cielo a los más de 30.000 niños y jóvenes que nos han dejado este año por el maldito cáncer . Y a ti te llevará el amor infinito de tu madre que 'Jamás' aceptará tu partida”. Estas palabras quedaron acompañadas de los hashtag #eternamentejuntos y #alessforever, el emoticono de un corazón roto y un retrato familiar de madre e hijo.

Antes de esta publicación, Ana Obregón había hecho otra en la que repasaba “las 27 Navidades más felices” de su vida a través de un vídeo que englobaba distintas imágenes que reflejaban cómo vivió esta época del año junto a Álex Lequio. Tiene muy claro que esta Navidad “ya no es Navidad” y que “ya nunca lo será” sin su hijo.

Queda claro que Obregón tendrá que sacar fuerzas de flaqueza para ponerse delante de las cámaras en la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre. Serán sus cuartas Campanadas en la televisión pública, en esta ocasión acompañada por Anne Igartiburu (Joaquín Prat y Ramón García, por partida doble, estuvieron junto a ella antes). Serán las uvas más femeninas de la historia de TVE.