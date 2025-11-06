Expósito, sobre el etarra Josu Álvarez y la okupación de su piso: "Llama a Desokupa, que, como todo el mundo sabe, es lo más abertzale"

El programa La Linterna de COPE, conducido por Ángel Expósito, ha analizado junto a los periodistas Antonio Arráez y Mayte Alcaraz una de las noticias más sorprendentes de la jornada: la historia de Josu Álvarez, un condenado por pertenencia a ETA que ha contratado a la empresa Desokupa para desalojar a los okupas de un piso de su propiedad en Bilbao.

Según se ha relatado en el programa, Josu Álvarez había convertido una de sus propiedades en un piso patera, alquilando el espacio a inmigrantes marroquíes en condiciones de hacinamiento. La situación ha dado un giro inesperado cuando los inquilinos han dejado de pagar, convirtiéndose en okupas con k.

La decisión del exmiembro de ETA de recurrir a Desokupa ha generado un gran revuelo en el barrio, poniendo de manifiesto la creciente problemática de las actividades ilegales de okupas en Bilbao. Este caso evidencia la desesperación de algunos propietarios ante la falta de soluciones efectivas.

La defensa de la propiedad privada

Durante la tertulia, Mayte Alcaraz ha subrayado la contradicción ideológica del suceso. "Querían una república como la de Albania, pero oye, teniendo una monarquía parlamentaria donde el sistema capitalista defiende la propiedad privada, se queda con esto segundo", ha señalado. Expósito ha resumido la situación con una frase contundente: "Es que es etarra, el asesino, pero no idiota", evidenciando que, llegado el momento, la defensa de sus bienes prevalece sobre la ideología que representa la barbarie de ETA.

Es que es etarra, asesino, pero no idiota" Mayte Alcaraz Columnista de El Debate y analista de La Linterna

Ángel Expósito no ha podido ocultar su asombro ante la ironía de la situación, destacando la llamada del "progresista y reformista Josu Álvarez" a una empresa tan alejada de su espectro ideológico. "El etarra llamando a los de Desokupa", ha comentado, para después añadir con sarcasmo: "Llama a Desokupa, que, como todo el mundo sabe, es lo más abertzale".

Como todo el mundo sabe, es lo más abertzale" Ángel Expósito Columnista de El Debate y analista de La Linterna

El problema de la okupación

El caso ha servido para poner sobre la mesa el fenómeno de los 'inquiokupas', personas que entran en una vivienda con un contrato de alquiler pero que, pasado un tiempo, dejan de pagar la renta. Dani Esteve, líder de Desokupa, advierte sobre el aumento de estos casos en España.

Por su parte, Antonio Arráez ha aportado un matiz importante al debate, explicando que todo apunta a que "en origen había un alquiler, había un pago". Sin embargo, este acuerdo se habría roto, lo que llevó a la situación de okupación y a la posterior y paradójica intervención de Desokupa a petición de un exmiembro de ETA.