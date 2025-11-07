José Antonio Maldonado, meteorólogo: "Si los modelos cumplen lo que ahora mismo se ve, puede ser una semana lluviosa, y las lluvias, en algunos casos, pueden ser llamativas"

Como cada viernes, el meteorólogo José Antonio Maldonado ha detallado la previsión del tiempo para los próximos días a Carlos Herrera y todos los oyentes de 'Herrera en COPE'. Según ha explicado, España se enfrenta a la llegada de varios frentes que traerán lluvias, nieve y tormentas a gran parte del territorio, además de un descenso generalizado de las temperaturas.

EFE/ J.Casares El puerto de Pajares, entre Asturias y León, con nieve

El tiempo para el fin de semana

Para la jornada de este viernes, un nuevo frente penetrará por el noroeste, dejando precipitaciones abundantes en Galicia, donde podrían ser tormentosas y con granizo. Maldonado ha señalado que también pueden ser persistentes en zonas del Cantábrico y en las cordilleras pirenaicas, con tormentas aisladas por la tarde en el interior peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares.

Durante el sábado, el frente avanzará hacia las regiones mediterráneas, con chubascos que pueden ser fuertes en Baleares. Volverá a nevar en los Pirineos a partir de los 1.600 metros.

Para el domingo, se espera una ligera inestabilidad en Baleares por la mañana, mientras que por la tarde un nuevo frente traerá chubascos a Galicia, Asturias y Castilla y León, con nieve de nuevo en la cordillera Pirenaica por encima de los 1.600 metros.

Noela Bao Inundaciones en la zona de A Palloza este martes

Aviso para la próxima semana

Además, el meteorólogo de tiempo.com ha lanzado una advertencia de cara a la próxima semana. José Antonio Maldonado ha pedido cautela, pero ha indicado que los modelos actuales apuntan a un cambio significativo: "Si los modelos cumplen lo que ahora mismo se ve, puede ser una semana lluviosa, y las lluvias, en algunos casos, pueden ser llamativas". Por ello, ha concluido que estarán "pendientes de esa evolución".

Curiosamente, Maldonado ha realizado su intervención desde una ubicación singular: la autovía A-7, cerca de Puerto Lumbreras, en la pedanía lorquina de Almendricos (Murcia).

Puede ser una semana lluviosa, y las lluvias, en algunos casos, pueden ser llamativas" José Antonio Maldonado Meteorólogo

Según ha explicado, allí "nació la cabeza visible y los verdaderos artífices" de tiempo.com, la plataforma meteorológica que, desde una pequeña localidad, ha logrado expandirse a nivel mundial a países como Estados Unidos, Japón o Egipto bajo el nombre de Meteored.