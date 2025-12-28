"El Santo Cáliz de Valencia no es el Grial, esta reliquia es una creación literaria del Siglo XII, nunca ha sido denominada así hasta el XX"

La historiadora Catalina Martín Lloris ha presentado una exhaustiva investigación sobre el Santo Cáliz de Valencia en el programa 'La Mañana Fin de Semana' de COPE, con Fernando de Haro. En su libro, 'El Santo Cáliz', desvela la que considera la historia real de la reliquia, separándola por completo de la leyenda del Grial, una confusión que, asegura, es muy reciente.

Compatibilidad arqueológica

El punto de partida de la investigación es la propia pieza. Martín Lloris explica que la copa venerada en la Catedral de Valencia tiene una compatibilidad arqueológica que permite iniciar el estudio. "La pieza en sí, arqueológicamente, data entre el siglo primero antes de Cristo y el siglo primero después de Cristo", afirma. Esta datación, establecida por primera vez en los años 60 por el catedrático Antonio Beltrán, coincide con la época de Jesús y abre la puerta a su autenticidad.

La historiadora desmonta también la idea, influenciada por el cine, de que la copa debería ser humilde. Aclara que es de piedra ágata cornerina, ya que en una cena de Pascua judía, como fue la Última Cena, se utilizaba la mejor vajilla de la casa. "Era una copa de de muy rica", sostiene, desterrando el mito de la copa de un carpintero. El estudio de objetos históricos y religiosos, como el Arca de la Alianza, a menudo revela detalles sorprendentes sobre su contexto como este artículo explora.

Alamy Stock Photo Capilla del Santo Cáliz, Basílica de Santa María, Valencia

La pista histórica a través de los siglos

El rastro documental de la reliquia comienza en Jerusalén. Según Lloris, los primeros peregrinos a Tierra Santa, como la hispanorromana Egeria en el siglo IV, dejaron constancia escrita de haber visto "la copa de la Última Cena" en la basílica de Constantino. Estos diarios de viaje son considerados "documentos verdaderamente fiables" por los historiadores.

La pista se vuelve difusa tras la invasión persa, pero reaparece en el siglo VIII en un inventario de la basílica. Más tarde, tras los saqueos de los sultanes al-Hakim y al-Mustansir, la reliquia es trasladada a El Cairo. Un escrito musulmán del siglo XI confirma su presencia allí, lo que motivó que fuera codiciada por mandatarios cristianos, de forma similar a como otras reliquias como el Cáliz de Doña Urraca han despertado pasiones.

La llegada a España se gestiona a través de la diplomacia. Tras un intento fallido por parte del emir de Denia para el rey Fernando I de León, es el rey de la Corona de Aragón, Jaime II el Justo, quien la solicita con éxito al sultán de El Cairo en 1322. "Esa sí tiene una continuidad documental", subraya la experta. La restauración y conservación de estas piezas es fundamental para que hoy "todos puedan contemplar el patrimonio", como explican los expertos en reliquias de la Iglesia.

A partir de ahí, la documentación es "abundantísima". En 1399, los monjes del monasterio de San Juan de la Peña donan el cáliz al rey Martín el Humano. La reliquia permanece en manos de la Corona de Aragón hasta su traslado definitivo a la Catedral de Valencia, donde se venera actualmente.

El Grial, una invención literaria

El Santo Cáliz no es el grial" Catalina Martín Lloris Historiadora

Martín Lloris es tajante al diferenciar la reliquia del mito. "El Santo Cáliz no es el grial", sentencia. La historiadora explica que "el grial es una creación literaria que surge en el siglo XII" con las leyendas del ciclo artúrico de autores como Chrétien de Troyes y Robert de Boron. Este último fue quien "cristianizó" la leyenda, vinculando por primera vez el objeto mágico del Grial con el cáliz de la Última Cena para hacerlo más atractivo.

Alamy Stock Photo Capilla del Santo Cáliz, Catedral de Valencia

Nunca, nunca el santo cáliz hasta el siglo 20 ha sido denominado o tratado como grial, nunca" Catalina Martín Lloris Historiadora

La clave, según su investigación, está en la terminología histórica. "Te puedo asegurar que nunca, nunca el santo cáliz hasta el siglo 20 ha sido denominado o tratado como grial, nunca", asevera la autora. La identificación es, por tanto, un fenómeno moderno que ha distorsionado la percepción de una reliquia con un recorrido histórico propio y documentado, ajeno a la ficción medieval.