¿Dónde está el Santo Grial? El lugar de España donde se encuentra el cáliz que utilizó Jesús en la Última Cena

Desde que el ser humano camina erguido sobre la tierra, ha soñado con objetos que proporcionen poder. El poder de ver el futuro, de hacer caer imperios, de levantarlos, el poder sobre los hombres o el poder que otorga el conocimiento infinito.

Así nacieron las leyendas de los Objetos de Poder. Reliquias que no solo sirven, sino que exigen. Artefactos envueltos en misterio, que aparecen una y otra vez en los relatos de todas las culturas, como si compartieran un mismo molde arquetípico.

Algunos prometen la victoria en el campo de batalla, otros la conexión directa con los dioses. Hay quienes han entregado su alma por poseerlos. Y hay quienes los han tocado… y han ardido. Carlomagno creía que su lanza lo hacía invencible. Los cruzados atravesaron medio mundo en busca de una copa.

Reyes visigodos ocultaron una mesa capaz de mostrar los secretos del tiempo. Y astrólogos del Renacimiento consultaron un espejo traído del otro lado del océano, en el que, decían, se reflejaban los ángeles… o algo peor. Napoleón codiciaba reliquias antiguas, y Hitler organizó expediciones para hallarlas.

Detrás de cada imperio, de cada conquista, de cada cruzada, a veces no hay un ideal. Hay un objeto. Uno solo. Un artefacto capaz de justificar cualquier acto.

Viajamos a través del tiempo, entre códices polvorientos, templos abandonados y cámaras selladas. En la Enciclopedia Oculta, no buscamos respuestas científicas, ni certezas. Buscamos los rastros de una obsesión humana que atraviesa los siglos: la búsqueda de lo absoluto, encarnada en cosas. Hablamos de los Objetos de Poder.

Artefactos que prometen lo imposible. Y porque cada uno lleva siglos de historias, sangre y leyendas detrás. "Es muy tentador que algo material te solucione algo espiritual, táctico o el futuro y dan sentido a cosas que parece que no lo tienen"

la lanza del destino

La Lanza del Destino se supone que era la lanza con la que el soldado romano Longinos atraviesa el costado de Cristo, cuando ya está crucificado. "Esa lanza se convierte en un símbolo del poder absoluto, se decía que quien la poseyera no perdería ninguna batalla"

Carlomagno creyó que la tenía y Hitler ordenó que se la trajeran del museo donde estaba expuesta. "Cuando los aliados la recuperaron, el III Reich cayó"

La Lanza del Destino

el santo grial

Hay teorías que dicen que el Santo Grial se encuentra en España, concretamente en Valencia y no se sabe bien si es una copa mágica o un símbolo del cristianismo. "No se sabe muy bien lo que es, creo que su origen está en los 'ciclos artúricos' cuando el Rey Arturo y sus caballeros comienzan a buscarlo y al cristianizar la figura de Arturo, al Grial también se le cristianiza"

El Grial puede ser muchas cosas, desde una copa a una bandeja. Un recipiente con el que se recogió la sangre de Cristo que puede dar la vida eterna o enloquecer a quien lo busque.

el arca de la alianza

El Arca de la Alianza en el que se guardaron las tablas de los Diez Mandamientos. "No hay constancia de que exista, pero se ha hablado mucho de ella"

Contenía las Tablas de la Ley. Pero también se dice que emitía rayos, provocaba plagas y destruía ejércitos enteros.

El Arca de la Alianza

la mesa del rey salomón

La Mesa de Salomón. Un artefacto capaz de mostrar el pasado, el presente y el futuro. Se dice que estuvo en Toledo, custodiada por los visigodos. "Es una joya de nuestra tradición oculta. Dicen que los visigodos la trajeron a España y que con la invasión musulmana desapareció, otros dicen que espera a ser descubierta en una cripta en el subsuelo de Toledo"

el espejo azteca

John Dee el astrónomo, matemático y ocultista que asesoró a la reina Isabel I de Inglaterra en el siglo XVI, mezclaba ciencia y magia, dicen que uno de sus artefactos era un espejo muy especial. Un espejo que hablaba con ángeles. Era un espejo de obsidiana, traído de México. A través de él, Dee y Edward Kelley invocaban entidades.

el báculo de moisés

El Báculo de Moisés es otro objeto bíblico al que también se le atribuyen poderes. "Moisés lo usaba como nexo directo con el poder de Dios, es muy parecido al bastón de un mago"

Separaba el mar, convertía el agua en sangre, invocaba plagas.

El Báculo de Moisés

el manuscrito de voynich

El Manuscrito Voynich. Un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. "Lleno de plantas imposibles, de símbolos extraños, de figuras femeninas flotando en tubos, constelaciones que no existen, estrellas que no se entienden y en un lenguaje que nadie entiende"

Nadie ha logrado descifrarlo. Parece una mezcla de botánica, astrología y alquimia. Algunos dicen que fue dictado por seres no humanos.

En la Enciclopedia Oculta, hemos hablado de artefactos imposibles, pero cargados de historia. "Quizá lo importante no sea si existen o no, sino lo que cuentan sobre nosotros, sobre nuestras obsesiones"

Hemos recorrido un mapa invisible, hecho de fe, miedo, ambición y poder. Quizá nunca sepamos si estos objetos existen. Pero mientras haya quien los busque, seguirán existiendo en la mente humana. Y ahí reside su verdadero poder.