"Algunos se preguntarán por qué empieza el año el 1 de enero y tiene que ver con la historia de España, cuando Roma le declaró la guerra a los celtíberos"

Muchos se preguntan por qué el año empieza el 1 de enero y no en una fecha con mayor significado astronómico, como un solsticio o un equinoccio. La respuesta se encuentra en la historia antigua de nuestro país. Así lo ha explicado el catedrático José Luis Corral en el programa Poniendo las Calles de la cadena COPE, donde Beatriz Calderón ha descubierto el curioso origen de esta tradición milenaria.

Una guerra que cambió el calendario

El historiador ha detallado que todo se remonta al año 154 a.C., cuando Roma le declaró la guerra a los celtíberos. El detonante fue la ampliación de las murallas de Segeda, una ciudad celtibérica cercana a la actual Calatayud, lo que los romanos consideraron una violación de un pacto previo o '''casus belli'''. Hasta ese momento, el año romano comenzaba el 15 de marzo, en los idus de marzo, cerca del equinoccio de primavera.

Alamy Stock Photo Calatayud panorámica

Ante la necesidad de que los cónsules que dirigían el ejército llegaran a la península para combatir antes del duro invierno en la Celtiberia, Roma tomó una decisión pragmática: adelantar el nombramiento de los cónsules y, con ello, el inicio del año. "Adelantaron 2 meses y medio, al 1 de enero, a las calendas, el inicio, para nombrar a los cónsules", ha señalado Corral. De este modo, ese lugar de España decidió que el año empezaba el 1 de enero y, desde entonces, la tradición se ha mantenido hasta nuestros días.

Diciembre tiene el nombre del mes 10, pero ocupa la posición 12" José Luis Corral Historiador

Una prueba de este cambio abrupto pervive en nuestro calendario actual. Como ha recordado el catedrático, los nombres de los últimos meses del año reflejan el antiguo sistema. "Diciembre tiene el nombre del mes 10, pero ocupa la posición 12. Y esto pasa desde 154 antes de Cristo", ha afirmado. Noviembre (nueve), octubre (ocho) y septiembre (siete) también conservan una nomenclatura que ya no se corresponde con su posición real, todo como consecuencia de la Segunda Guerra Celtíbera.

Alamy Stock Photo Guerras Celtíberas. Asedio de Numancia, ciudad celtíbera. Siglo II a. C. Grabado. Color. Hispania (España).

El destino de Segeda y el asedio de Numancia

La guerra continuó su curso a pesar del cambio en el calendario. Cuando el cónsul Nobilior llegó a Segeda con un ejército de unos 50.000 hombres, sus habitantes ya habían huido para refugiarse en Numancia. "Los segerenses, cuando vieron que llegaban los romanos, [...] lo que hicieron fue huir, abandonar la ciudad", ha relatado Corral. Este movimiento estratégico dio inicio a una alianza que desembocaría en los 20 años de asedio de Numancia.

Todavía cuando alguien es muy resistente se habla de la resistencia, la dureza numantina" José Luis Corral Historiador

El conflicto terminó de forma trágica para los celtíberos. A pesar de que las legiones romanas "fracasaron una y otra vez ante la resistencia numantina", el poderío militar de la república imperialista acabó imponiéndose. La resistencia de la pequeña ciudad, de apenas 4.000 o 5.000 habitantes, fue tan feroz que ha dejado una huella en el lenguaje: "Todavía cuando alguien es muy resistente se habla de la resistencia, la dureza numantina". Finalmente, Numancia fue asediada, rendida y destruida por las tropas de Escipión.

Un observatorio astronómico milenario

El yacimiento de Segeda, aunque poco conocido, es uno de los más importantes de la protohistoria española. José Luis Corral ha destacado un hallazgo asombroso: los restos de un observatorio astronómico que demuestra el avanzado conocimiento de los celtíberos. "Es un observatorio fantástico que marca los equinoccios, los solsticios, hasta incluso la parada mayor de la luna", ha comentado, lo que confirma que la culpa de que tengamos el inicio de año el 1 de enero es de ese pueblo celtíbero.

Así, una decisión militar de hace más de dos milenios es el motivo por el que celebramos el Año Nuevo el 1 de enero. El historiador ha concluido animando a visitar el yacimiento de Segeda, en la comarca de Calatayud, para descubrir sobre el terreno el origen de una de nuestras tradiciones más arraigadas.