Juanma Castaño: "La solución que proponemos de prohibir las redes sociales a menores de 16 años en nuestro país no soluciona el problema porque el infierno va a seguir existiendo"

El futbolista Araujo ha hablado sobre sus problemas de salud mental en una reciente entrevista con Mundo Deportivo, una confesión que se ha analizado en El Partidazo de COPE. El deportista ha desvelado que llevaba "más de un año y medio" sufriendo episodios de ansiedad y que se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional. "Yo sentía que no estaba bien. Necesito levantar la mano, pedir ayuda, porque también yo soy de guardarme todo para mí", ha explicado. Araujo ha admitido que, aunque uno "intenta ser fuerte", es clave entender que "hay profesionales que te pueden ayudar".

La situación llegó a ser tan preocupante que, según se ha comentado en el programa, "hubo un momento en el club donde pensaron que Araujo no iba a ser capaz de volver". Al parecer, desde la entidad vieron el panorama muy negro, lo que evidencia la gravedad de un bache que, en palabras de Juanma Castaño, "lo ha tenido que pasar fatal".

El infierno de las redes sociales

Uno de los detonantes de su malestar han sido las críticas feroces en redes sociales. El punto de inflexión fue cuando su mujer le mostró los mensajes que recibía, que llegaron hasta el punto de "desear la muerte a sus 2 hijas". Este hecho, calificado como una "barbaridad" en el espacio radiofónico, subraya cómo se traspasan todas las líneas rojas en el entorno digital.

El debate, liderado por Juanma Castaño, se ha centrado en la toxicidad del anonimato en estas plataformas. Sobre la idea de prohibir las redes a menores de 16 años, Castaño ha sido escéptico: "No va a solucionar el problema". Ha argumentado que, aunque se impida el acceso a los menores, "el infierno va a seguir existiendo mientras sigan habiendo cuentas anónimas".

El problema de fondo es que no se va a solucionar la mierda que hay dentro de la red" Juanma Castaño Director de El Partidazo de COPE

Finalmente, Castaño ha concluido con una reflexión contundente, afirmando que este tipo de amenazas "se debe perseguir por iniciativa propia de la autoridad competente". Ha insistido en la necesidad de "localizar al tipo y ponerlo como ejemplo" para combatir la impunidad con la que actúan algunos usuarios.