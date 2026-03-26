Gonzalo Miró reparte culpas por el error médico en el Real Madrid con la rodilla de Mbappé y apunta al actor principal: "Gran parte de la responsabilidad es del jugador"

Gonzalo Miró ha ofrecido una contundente opinión en 'El Partidazo de COPE' sobre la gestión de la lesión de uno de los jugadores clave del Real Madrid como es Kylian Mbappé. El colaborador, que arrancó su intervención en el programa de Joseba Larrañaga afirmando que se fía "poco" de lo que dice el club blanco, ha señalado que, pese al evidente fallo de los doctores, el propio futbolista tiene un alto grado de culpa en la situación.

Un error salvaje

Miró ha reconocido la gravedad del diagnóstico inicial de los servicios médicos del club. Considera que han cometido un error bastante salvaje y que una equivocación de ese calibre "debería llevar dimisiones" por sí misma, mostrando su acuerdo con el resto de tertulianos en este punto.

El futbolista, principal responsable

Sin embargo, el comentarista ha puesto el foco principal en la figura del deportista. "Gran parte la responsabilidad tiene que ser del jugador", ha sentenciado con rotundidad. Miró ha cuestionado que Mbappé no fuera consciente de su verdadero estado físico: "¿O es que el jugador no sabe la rodilla que le están tratando? A mí que me digan que te tratan la rodilla mala... Tú te das cuenta, coño, que esto no va".

El colaborador ha explicado que el jugador, al ver que seguía "andando" en los partidos y que las molestias no remitían, debería haberlo comunicado. "¿Y tú no le dices al médico: 'oye, que a mí esto me sigue molestando'?", ha añadido. Según Miró, la situación llegó a un punto en que el futbolista "está hasta las 'pelotas', coge un avión, se va a París, a otro médico" y es entonces cuando conoce el alcance real de su problema.

Finalmente, ha insistido en su incredulidad ante la pasividad del jugador: "Pero van cojeando por un campo, si no te puedes mover, pero te agarras a un papel y dices 'no, el papel este dice que estoy perfecto'. O sea, de verdad...".