Así se vive la Semana Santa de Tarazona: "El tambor es la identidad de la gente, se vive con muchísima emoción"

El tambor es el sonido por excelencia de la Semana Santa, un estruendo que simboliza el temblor de la tierra tras la muerte de Cristo. En Tarazona, esta tradición, declarada fiesta de interés turístico en Aragón, cobra una especial relevancia. Joan Cardoso, quien toca en la banda de la Cofradía de Nuestro Señor en la oración del huerto, ha explicado en Mediodía COPE cómo se vive esta arraigada costumbre que se remonta al siglo XVI.

Una tradición que exige práctica

Contrario a lo que podría parecer, dominar este instrumento "no es nada fácil". Según Cardoso, "todos los instrumentos requieren experiencia, práctica y sobre todo también coordinación con el grupo". La clave no es el lucimiento individual, sino sonar al unísono con los demás, un desafío que une a los cerca de 400 instrumentistas de las más de diez cofradías de la localidad.

Cada cofradía posee "su propio ritmo y estilo", lo que "le da la personalidad a cada cofradía", explica Cardoso. Para lograr esta perfecta sincronización, los ensayos se realizan durante los fines de semana en naves del polígono o en colegios, bajo la dirección del "caja", una figura veterana que enseña y dirige a la banda.

Actos clave que unen a un pueblo

La Semana Santa de Tarazona arranca con la Exaltación de bombos, tambores y cornetas, un acto donde las bandas muestran sus toques particulares. Cardoso lo describe como "una concentración de cofradías donde se crea un ambiente impresionante". La implicación de todo el pueblo es total, ya que, como afirma el músico, "no es solo un evento, sino que es algo que ya parte de la identidad de la gente y que aquí se vive con muchísima emoción".

Uno de los momentos culminantes es la procesión general del Santo Entierro en la noche del Viernes Santo. Este acto "reúne a todas las cofradías en una misma procesión" y se convierte en "un momento muy emotivo, que representa la unión de todo el pueblo", tanto en el ámbito social como en el religioso, según detalla Joan.

Una pasión de generación en generación

La tradición de los tamboreros se transmite de generación en generación, aunque hay espacio para la innovación en los toques. En el caso de Joan Cardoso, su pasión comenzó a los seis años. "A los 6 años me apuntaron mis padres a esta cofradía, y desde entonces toco el tambor", relata, y concluye: "Yo veía las procesiones en la calle y siempre había querido ser un tambor".