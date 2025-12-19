Los conflictos bélicos no solo dejan una huella de destrucción y sufrimiento, sino también un rastro de misterios inexplicables. En el programa "Poniendo las Calles", el experto José Talavera ha desgranado algunos de los más impactantes, destacando los sucesos ufológicos ocurridos durante la Guerra de Cuba de 1896. Durante el conflicto entre España y Estados Unidos por el control de la isla, "soldados y civiles describieron objetos luminosos que realizaban maniobras imposibles para la tecnología de la época", un hecho que ha llevado a los expertos a especular sobre su naturaleza. La historia está repleta de enigmas, como demuestra la falsa frase que se le atribuyó a Estados Unidos sobre la pérdida de Cuba.

Estos avistamientos, que se produjeron tanto en zonas de combate como en áreas militares, han llevado a algunos historiadores y ufólogos a considerar estos episodios como la primera oleada ovni de la historia documentada. Aunque se han propuesto explicaciones más terrenales, como fenómenos naturales tipo refacciones atmosféricas o incluso prototipos secretos de aeronaves, la realidad es que no existen pruebas concretas que respalden ninguna de estas hipótesis.

Fantasmas en el campo de batalla

La Guerra Civil estadounidense (1861-1865) es otro de los escenarios con más ecos paranormales. En el Fuerte McAllister, en Georgia, trabajadores que restauraban el lugar en los años 30 reportaron ruidos inexplicables, disparos y gritos de soldados. También son frecuentes los relatos sobre apariciones de soldados sin cabeza, sombras con forma de militares y sensaciones de frío intenso, un fenómeno típico del poltergeist.

Alamy Stock Photo Defensas de Fort McAllister del libro "La Guerra Civil a través de la cámara". Cientos de vívidas fotografías tomadas durante la Guerra Civil, dieciséis reproducciones a color de famosas pinturas de guerra. La nueva historia textual de Henry W. Elson. Una historia ilustrada completa de la Guerra Civil.

La batalla de Gettysburg de 1863, con más de 50.000 bajas, es hoy uno de los lugares con más misterios de Estados Unidos. Visitantes y guías aseguran haber visto a "soldados fantasmales marchando en formación" o luchando en la distancia, a veces con uniformes y armas visibles. Estos sucesos recuerdan otras curiosidades históricas, como el barrio de Madrid que intentó independizarse para irse a Cuba.

Desde una perspectiva paranormal, estos fenómenos se atribuyen a la energía residual de lugares donde la violencia y el sufrimiento extremos pueden haber impreso una especie de memoria energética. Para algunos, se trataría de manifestaciones de los espíritus de los soldados que no han encontrado descanso.

Misterios a través de los siglos

El cielo de Los Ángeles fue testigo de un suceso insólito en febrero de 1942. Poco después del ataque de Pearl Harbor, las defensas antiaéreas abrieron fuego durante más de una hora contra un objeto volador no identificado. A pesar de los más de 1.400 proyectiles disparados, nunca se encontraron restos de ningún avión enemigo.

Mucho antes, en 1561, la ciudad de Nuremberg (Alemania) fue testigo de lo que muchos consideran uno de los primeros avistamientos masivos de la historia. Un grabado de la época, obra de Hans Glaser, representa una aparente batalla aérea entre objetos esféricos, cilíndricos y con forma de cruz, un suceso que los ufólogos modernos interpretan como un encuentro entre naves extraterrestres.

La Guerra Civil española (1936-1939) también documentó sucesos extraños, como el avistamiento de un ovni en la batalla de Brunete o las psicofonías que todavía hoy se asegura escuchar en Belchite (Aragón), con gritos de soldados y ruidos de aviones. Son relatos que forman parte de las historias que conectan ambos lados del Atlántico.

Alamy Stock Photo La posición republicana en la batalla de Brunete (6 de julio - 25 de julio de 1937), librada a 15 millas al oeste de Madrid, fue un intento republicano de aliviar la presión ejercida por los nacionalistas sobre la capital y el norte durante la Guerra Civil Española.

La Primera Guerra Mundial también tuvo sus propios misterios. En la Batalla de Mons (1914), soldados británicos aseguraron que una niebla misteriosa y figuras fantasmales de monjes les protegieron del avance alemán. Años después, en la Batalla de Verdún (1916), numerosos combatientes relataron encuentros con apariciones de compañeros caídos en las trincheras.

Ya en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Iwo Jima (Japón) dejó una leyenda que perdura. Veteranos que regresaron años después al monte Suribachi afirmaron haber sentido presencias y escuchado voces en japonés e inglés, atribuidas a los espíritus de los soldados que no encontraron descanso.

El enigma del mapa de Piri Reis

Más allá de los campos de batalla, la historia guarda otros enigmas, como el del mapa de Piri Reis. Descubierto en 1929 en el palacio de Topkapi (Estambul), este fragmento de mapa de 1513, firmado por el almirante otomano Piri Reis, desconcierta a los expertos por su asombrosa precisión y sus misteriosas representaciones.

El mapa muestra partes de Europa, África occidental, Brasil y, según algunas interpretaciones, la Antártida sin su capa de hielo, un conocimiento geográfico imposible para la época. La precisión con la que se dibujan las costas de Sudamérica y África es comparable a la de mapas elaborados siglos después, lo que ha generado todo tipo de teorías.

El propio Piri Reis anotó que usó unas veinte fuentes, incluyendo mapas de la época de Alejandro Magno y, notablemente, un mapa de Cristóbal Colón que hoy se encuentra perdido. Este hecho convierte al documento en una pieza clave para entender el conocimiento geográfico de los primeros exploradores europeos.

Aunque la comunidad científica considera que es una representación distorsionada de América del Sur y no la Antártida, autores como Charles Hapgood propusieron que se basaba en cartografía de una civilización avanzada perdida. A día de hoy, el mapa sigue siendo considerado una joya cartográfica adelantada a su tiempo, aunque explicable en el contexto de la navegación del siglo XVI.