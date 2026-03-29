David Navarro desvela el secreto de la 'resurrección' del Real Zaragoza: "La idea no es lanzar un mensaje, es transmitir una ilusión intentando llegar al lado humano de los jugadores"

David Navarro ha cambiado la cara del Real Zaragoza. Con cuatro victorias en cinco partidos, el técnico ha logrado, tras el importante triunfo contra el Racing de Santander, revivir las esperanzas del conjunto maño y ha desvelado en Tiempo de Juego las claves de una resurrección que acerca al equipo a la permanencia.

El entrenador ha confesado que no dudó cuando recibió la llamada del club. "Es el equipo de tu de tu tierra, de tu casa, el que has visto desde niño, ¿cómo vas a decir que no?", ha afirmado. Para él, no se trataba de una simple oportunidad, sino de algo mucho más profundo.

LaLiga Los jugadores del Zaragoza celebran la victoria contra el Racing.

La clave: energía y unión

Navarro ha explicado que su método se ha centrado en recuperar anímicamente a un vestuario hundido. "Más que el mensaje es transmitir una energía y unas emociones que se contagien, como la ilusión", ha comentado. Su enfoque ha sido "ir más a lo humano que a lo deportivo" para desbloquear mentalmente a los jugadores, ya que consideraba que el mensaje táctico sería similar al de los tres técnicos anteriores.

En esa línea, ha apelado a los valores históricos del club: el esfuerzo por encima de todo. "En Zaragoza siempre se ha idolatrado al jugador que tenía un nivel altísimo de calidad o un nivel altísimo de esfuerzo. Cada uno que piense si tiene un nivel altísimo de calidad, y si no, ya sabe lo que tiene que hacer para que la gente lo quiera", ha sentenciado. El compromiso de jugadores como Francho, que juega con un meñique roto, o la recuperación de Dani Gómez son un ejemplo de ello.

'Hay que seguir ramando'

A pesar de la euforia, el técnico mantiene los pies en el suelo. El equipo suma 33 puntos y la salvación aún no está asegurada. "Hemos hecho algo importante, pero la orilla todavía está lejos. Hay que seguir ramando", ha insistido, estableciendo el lema que guía al vestuario en esta recta final.

La unión entre el equipo y la afición es otra de las claves para Navarro. "Creo que han sufrido mucho esta temporada", ha dicho sobre sus jugadores, a quienes ha calificado como un "grupo de jugadores extraordinario a nivel humano". Ha destacado su capacidad para levantarse tras cada caída y cree que ahora deben aprovechar esta inercia positiva para dar el "tirón" definitivo hacia la permanencia.