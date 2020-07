¿Pueden los perros detectar el coronavirus?

Día a día se descubre más acerca de los efectos del coronavirus. Cada vez más, estamos más cerca de una vacuna que ponga fin a esta pandemia. Y es que por desgracia, hasta que no llegue la vacuna parece que no va a ver remedio a esta crisis. La mayoría de la población se conciencia y asume su responsabilidad, que no es otra que mantener la distancia de seguridad, usar mascarillas y desinfartarse las manos con frecuencia.

Desafortunadamente, el efecto que causan aquellos que no hacen las cosas bien perjudica a la mayoría que sí que cumple las normas. Pero hay que mirar el lado positivo, la gente está dispuesta siempre ayudar y muchos de ellos siguen siendo fieles a no descansar a que todo esto, de verdad, se termine.

Pero si hablamos de fidelidad, no podemos obviar que los animales, concretamente los perros se llevan, sin duda el premio. Y como era de esperar, están aportando su ayuda a la causa para frenar los efectos del bicho.

En este caso, y según recoge el digital Quo en un artículo, un equipo de científicos franceses han realizado una investigación en la cual concluyen que los peludos son capaces de detectar a pacientes con coronavirus olfateando el sudor de determinadas zonas del cuerpo como las axilas, llegando a detectar a pacientes que resulten ser asintomáticos.

NO SE LES ESCAPA UNA

La investigación ha sido realizada por bioRxiv. En ella, escogieron a ocho pastores belgas Malinois especializados en la detección de explosivos y el cáncer de colon. Tras realizar 368 ensayos, los peludos llegaron a detectar el rastro de pacientes que tenían Covid-19.

El entrenamiento de los animales consistía en olfatear muestras de sudor positivas por un hospital cercano a París. Para enseñarles, se les mostraban tanto muestras positivas como negativas. Tras los ensayos, cuatro de los ocho perros obtuvieron el 100 por cien de acierto, otro del 90 por ciento, el sexto del 90 por ciento y el que menos un 83 por ciento de efectividad, lo que deja una media que supera el 90 por ciento de acierto.

LLEGARON A IDENTIFICAR PACIENTES DE COVID ANTES DE QUE ESTOS PRESENTARAN SÍNTOMAS

El director del estudio, Dominique Grandjean destaca el caso de una pareja que quiso participar en esta investigación. Y es que según las pruebas que ambos se hicieron en el hospital no padecían la enfermedad. Sin embargo, los ocho perros que participaron en el estudio mostraron su desaprobación.

A la semana siguiente el propio director del hospital se puso en contato con esta pareja. Ambos presentaron síntomas de coronavirus y los resultados del test dieron positivo.

Con el caso francés, el número de perros “médicos” aumenta. En Finlandia, se están llevando a cabo entrenamientos para observar si son capaces de detectar el coronavirus a través de la orina y también en la saliva.

