'Rescata' a un perro que parece ser un zorro y el final de la historia deja a todos sin palabras

A comienzos de esta semana, una mujer llamada Melissa Kim publicaba una publicación en Facebook. En la misma, aseguraba que había encontrado a un perro cerca de la carretera en Omagh, Carolina del Norte. Omagh es la capital y la mayor ciudad que se encuentra en el condado de Tyrone, en Irlanda del Norte.

Este lugar tiene una población aproximada de 21.380 habitantes y vivió de primera mano el terrorismo. El 15 de agosto de 1998, un coche bomba explotó en el centro de la ciudad. En aquel acto, murieron 29 personas y cerca de 220 resultaron heridas.

Los medios por aquel entonces calificaron el atentado como el más brutal de la historia reciente de Irlanda del Norte. Entre las víctimas se encontraban dos españoles.

Una de las historias del día, se desarrollan en dicha ciudad. Allí, como te adelantábamos, Melissa encontraba a un animal y escribía el siguiente mensaje: “He encontrado a un perro sin collar comiéndose un conejo muerto al lado de la carretera de Dublín en Omagh”.

Y añadía: “Es un poco ágil y tiene carácter. Luché por meterlo en mi coche y al final lo conseguí. Ahora está en mi cocina y es un tanto perverso. Por favor, compartid esta publicación para que podamos encontrar a sus dueños”.

La publicación ha sido muy comentada en Facebook y ha despertado la curiosidad de miles de personas en todo el mundo.

Las personas que visualizaron la fotografía del animal advirtieron de un detalle trascendental: el perro, no se trataba de un perro (valga la redundancia). Era un zorro.

I really wish this was a joke but I genuinely think this poor woman kidnapped a fox pic.twitter.com/lYnsBqbvmJ