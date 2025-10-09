Paula Delgado, nutricionista: "Ceno esta pizza proteica sin hidratos para tener poca grasa y seguir ganando masa muscular"

La nutricionista Paula Delgado ha compartido en sus redes sociales el menú completo de un día para demostrar que es posible comer variado, sano y sin restricciones mientras se persigue el objetivo de tener poca grasa y seguir ganando masa muscular. Su secreto, según explica, reside en recetas creativas y ricas en proteínas, como una sorprendente pizza sin hidratos para cenar. "Ceno esta pizza proteica sin hidratos para tener poca grasa y seguir ganando masa muscular", afirma la experta.

Un desayuno ‘fit’ para empezar el día

Para el desayuno, Delgado prepara una versión saludable de los paninis utilizando pan de cristal. Los rellena con tomate natural triturado, especias sabor pizza, pavo de alta calidad (99 % de carne) y queso cottage, que destaca por su bajo contenido en grasa y alta concentración de proteína. El toque final lo da un poco de mozzarella light gratinada en la freidora de aire.

Este desayuno, que acompaña con yogur, frutos rojos y un café con bebida vegetal, le permite "entrenar con energía y no sentirme pesada". Para beber, opta por un café con bebida vegetal, una elección personal que se alinea con la importancia de gestionar los líquidos en las comidas, sobre lo que advierten otros nutricionistas.

Comida post-entreno de inspiración griega

Después de entrenar, la comida se centra en la recuperación muscular con un bol de pollo de estilo griego. Para ello, marina la pechuga de pollo en yogur, limón, aceite y especias antes de cocinarla para que quede jugosa. Este plato se complementa con una ensalada de pepino, cebolla morada, tomates cherry y queso feta.

TikTok: @pauladelgado_t El plato de pollo que propone Paula Delgado para la comida

Como fuente de carbohidratos, añade un vasito de arroz integral y lo adereza todo con una salsa estilo tzatziki casera. "Me parece una idea de plato supercompleto a nivel nutricional y más como comida post-entreno", señala Delgado.

Para la merienda, la nutricionista opta por una granola casera y ‘fit’ que prepara tostando copos de avena con sabor a chocolate, medio plátano y un toque de miel. La sirve sobre un yogur de proteína y añade bolitas proteicas de chocolate blanco y cacahuete en polvo desgrasado.

La cena, el plato estrella

El plato principal de su estrategia nutricional llega por la noche: una pizza proteica sin hidratos de carbono. La base se elabora triturando dos latas de atún al natural con un huevo, claras y sazonador sabor pizza, una mezcla que se cocina en la sartén por ambos lados hasta que queda compacta.

TikTok: @pauladelgado_t La pizza que propone Paula Delgado

Una vez lista la base, la cubre con salsa de tomate sin azúcar, más sazonador, queso mozzarella light, rúcula y albahaca. El control de todo lo que se ingiere es fundamental, tal y como demuestran casos como el de la nutricionista Sandra Moñino, que descubrió que una de sus pacientes no perdía peso por culpa de los chicles.

La verdad que esta pizza al ser tan proteica, me sació muchísimo más y estaba increíble" Paula Delgado Nutricionista

"La verdad que esta pizza al ser tan proteica, me sació muchísimo más y estaba increíble", concluye la especialista, subrayando la efectividad de su cena para cumplir sus objetivos sin renunciar al sabor.