Alfredo Relaño: "Espero que de lo vivido en San Mamés salga una 'fe colectiva' en el Real Madrid de que todo esto se ha superado"

El periodista Alfredo Relaño ha analizado en 'El Partidazo de COPE' la nueva cara que ha mostrado el Real Madrid con su última alineación. Según Relaño, el equipo ha encontrado por fin una disposición en la que "todos hoy se han sentido a gusto en su sitio", algo que considera una novedad fundamental. Esta nueva comodidad en el campo ha generado un optimismo que, sin embargo, se ha visto truncado por un contratiempo físico.

Un equipo volcado a la izquierda

Relaño ha señalado que, aunque la alineación parece funcionar, el juego del equipo tiende a concentrarse en la banda izquierda, donde la presencia de jugadores como Vinicius, Mbappé y Bellingham "son un imán". Esta circunstancia provoca que a futbolistas como Valverde "le llega menos juego", aunque el balance general es positivo. El veterano periodista espera que este nuevo esquema consolide una "fe colectiva" en la plantilla.

Para Relaño, esta sensación de unidad puede ser clave para "superar las dudas, los traumas, las entradas, las salidas" que ha vivido el equipo. "Espero que de esto salga una especie de fe colectiva en que se han superado las dudas", ha afirmado. No obstante, ha reconocido que siempre hay una cara amarga, como la de aquellos jugadores que se quedan fuera del once, mencionando el caso de "Guiler, pues estará fastidiadillo".

Una lesión que lo rompe todo

Justo cuando el equipo parecía encontrar su equilibrio, la mala fortuna ha aparecido en forma de lesión. Según ha informado Miguel Ángel Díaz en el mismo programa, las sensaciones con la lesión de Trent "no son buenas". El jugador tuvo que ser sustituido y su baja podría ser un duro golpe para la planificación del equipo en las próximas semanas.

El periodista ha detallado que se trata de una "lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda" y que, a la espera de las pruebas médicas, el pronóstico no es alentador. Miguel Ángel Díaz ha recordado el caso de Carvajal, quien a finales de octubre fue operado y se le diagnosticaron dos meses y medio de baja. Este precedente sugiere que Trent podría no volver a jugar en lo que queda de año.

Ante esta situación, el cuerpo técnico se enfrenta a un nuevo dilema. Durante el partido, la solución de emergencia fue dar entrada a Asencio. De cara al futuro, el entrenador deberá decidir si reubica a Valverde en una posición más defensiva o si, por el contrario, apuesta por otro especialista como Militao para cubrir la vacante.