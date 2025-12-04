Durante su regreso a Roma desde Beirut, el Papa León XIV afrontó por primera vez una larga conversación con ochenta periodistas que le preguntaron sobre todo tipo de temas.

Una de las preguntas se refería a lo que sintió al comprender lo que se le venía encima en el Cónclave, y sobre su aprendizaje de estos primeros meses. En su respuesta, nada evasiva ni alambicada, dijo que había pensado jubilarse próximamente, pero que ya antes del Cónclave había dicho a alguien que le señalaba como un posible candidato que “todo está en manos de Dios”. “Y lo creo profundamente”, añadió León, explicando así su perfil espiritual: “uno simplemente entrega su vida al Señor y permite que el Señor lo guíe”.

Así se ha sido durante muchos años, en medio de grandes desafíos, viviendo en Perú durante los años del terrorismo, yendo a lugares en los que nunca pensó que sería llamado a servir. Sencillamente, “confío en Dios y este mensaje es algo que comparto con todas las personas”. “Entonces, ¿cómo fue?”, concluyó el Papa su narración del momento en que fue elegido: “me rendí cuando vi cómo iban las cosas y que esto podría hacerse realidad, respiré hondo y dije, aquí estamos Señor, tú eres el jefe, tú guías el camino”.

Después se refirió a su encuentro con los jóvenes libaneses en el santuario mariano de Harissa, donde se le vio realmente emocionado… En un primer momento pensó: “estas personas están aquí porque quieren ver al Papa”. Pero luego se dijo: “están aquí porque quieren ver a Jesucristo… y solo sentir su entusiasmo y escuchar su respuesta a ese mensaje es impresionante… espero no cansarme nunca de apreciar todo lo que estos jóvenes están mostrando”.

De acuerdo, no es una definición de lo que es el Papa en la Iglesia, pero sí es algo esencial en cualquier cristiano, algo de lo que el sucesor de Pedro tiene que dar testimonio: una confianza total en el Señor que nos ama y lleva adelante nuestra vida; y un asombro, casi de niño, ante la historia que hace surgir ante nuestros ojos.