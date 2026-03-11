Júlia Farré, nutricionista: "Si tomas creatina y no notas nada, es que la estás usando mal y probablemente estés despreciando un suplemento con mucho potencial"

La creatina es uno de los suplementos deportivos más conocidos y, al mismo tiempo, uno de los que más dudas genera entre quienes entrenan o quieren mejorar su rendimiento físico. Aunque su uso está muy extendido, muchas personas aseguran que no notan efectos cuando empiezan a tomarla. Según explica la dietista-nutricionista Júlia Farré, el problema no suele estar en el suplemento ni en el organismo, sino en la forma de utilizarlo.

La especialista advierte en sus redes sociales que uno de los errores más frecuentes es tomarla de manera irregular. "Si tomas creatina y no notas nada, no es tu cuerpo: es que la estás usando mal", señala. En su opinión, esto hace que muchas personas estén "desperdiciando un suplemento con mucho potencial y mucha evidencia científica".

La creatina es una sustancia que el propio organismo produce de forma natural y que participa en la obtención de energía durante esfuerzos intensos y de corta duración. Además, se encuentra en alimentos de origen animal como la carne o el pescado, aunque en cantidades más reducidas que las que se utilizan habitualmente en suplementación.

El error más común al tomar creatina

Farré asegura que uno de los fallos más habituales es consumirla solo en determinados momentos y no tener una continuidad en la toma de la misma. "Muchísima gente la toma cuando se acuerda o solamente los días que va al gimnasio", explica. El problema es que este patrón de consumo irregular hace que los efectos del suplemento no se perciban con claridad. "Y claro, no ven resultados", añade.

La nutricionista considera que esto es especialmente frustrante porque, cuando se utiliza correctamente, puede aportar diferentes beneficios. Según señala, "la creatina bien tomada, mejora la fuerza, la recuperación, la energía e incluso la función cognitiva".

Farré explica, en su página web, que la creatina actúa principalmente aumentando las reservas de fosfocreatina en el músculo, una molécula clave para producir energía rápida durante actividades como el entrenamiento de fuerza o los ejercicios de alta intensidad. Este mecanismo es el que explica por qué incluirla como suplementación diaria puede mejorar el rendimiento en determinadas situaciones.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un scoop de creatina

Sin embargo, para que estos efectos aparezcan, es necesario que el organismo mantenga unas reservas suficientes. Como explica Farré, "todo esto solo pasa si tu cuerpo tiene los depósitos intramusculares llenos de creatina".

La clave es mantener niveles estables

Para lograrlo, el factor más importante es la constancia. Farré insiste en que el objetivo es mantener unos niveles estables en el organismo. Por este motivo, recomienda un consumo diario, independientemente de si se entrena o no ese día. En concreto, aconseja "tomar solamente de tres a cinco gramos al día, da igual si vas a ir o no a hacer deporte".

En su página web también recuerda que la creatina es uno de los suplementos más investigados en nutrición deportiva y que, en dosis adecuadas, ha demostrado ser segura para la mayoría de personas sanas. No obstante, como ocurre con cualquier suplemento, recomienda utilizarla con criterio y, si existen dudas o condiciones médicas previas, consultar con un profesional sanitario.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de una mujer sujetando una bolsa de creatina

De hecho, y si eres de esas personas que incluye este suplemento en la dieta, es recomendable que incluya el sello Creapure porque es esencialmente una forma más pura de creatina. Si bien es cierto que la gran mayoría de los suplementos de creatina a la venta contienen un 99,5% de creatina, además de otros ingredientes, Creapure contiene un 99,9% de monohidrato de creatina pura. Y es que, aunque sea una diferencia ínfima, muchos deportistas la eligen, precisamente, porque puede marcar una gran diferencia en su rendimiento.

Esto no quiere decir que otras marcas que no lleven la marca Creapure sean peor que el resto, simplemente que, al llevar este sello, nos aseguramos de que la pureza de la misma es mayor que al resto, lo que podrá mejorar incluso más ese rendimiento y aporta mayor seguridad.