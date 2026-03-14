Un experto revela las cuatro analíticas esenciales para prevenir enfermedades a partir de los 35 años: "Mucha gente las tiene mal sin saberlo"

A partir de los 35 años, el cuerpo humano, tanto en hombres como en mujeres, empieza a experimentar una serie de cambios internos silenciosos. Procesos como los desequilibrios hormonales, la inflamación de bajo grado o la resistencia a la insulina pueden iniciarse sin síntomas evidentes, pudiendo ser "el inicio de enfermedades más complejas" si no se detectan a tiempo. Por ello, los expertos subrayan la importancia de ciertas analíticas para una prevención eficaz.

Equilibrio hormonal: la base de la energía

El primer análisis fundamental es el perfil hormonal completo, que incluye la medición de la testosterona libre y total, el estradiol, la DHEA y el cortisol. Estos marcadores son esenciales, ya que, según los especialistas, "muestran cómo está tu equilibrio hormonal y si tu cuerpo tiene la energía para regenerarse". Conocer estos niveles es clave para entender el estado energético y la capacidad de recuperación del organismo.

Muestran cómo está tu equilibrio hormonal y si tu cuerpo tiene la energía para regenerarse" Alexandre Médico en Epigenética e Internista

Detectar la diabetes antes de que aparezca

En segundo lugar, se recomienda medir la insulina en ayunas y el índice HOMA. Estos indicadores son "mucho más útiles que la glucosa" para un diagnóstico temprano, ya que permiten detectar la resistencia a la insulina años "antes de que aparezca una diabetes". Esta anticipación abre una ventana crucial para la prevención de una de las enfermedades metabólicas más extendidas.

La inflamación, el enemigo silencioso

El tercer punto de control se centra en la inflamación crónica silenciosa, considerada "uno de los principales aceleradores del envejecimiento". Las pruebas clave para evaluarla son la PCR ultrasensible y la homocisteína. Unos niveles elevados en estos marcadores pueden indicar un estado inflamatorio persistente que contribuye al deterioro celular y al desarrollo de patologías.

Finalmente, es crucial revisar los niveles de vitamina D y B12, que son "claves para el sistema inmunológico, la energía celular y la salud neurológica". Un déficit en estas vitaminas es más común de lo que se piensa, y el problema es que "mucha gente las tiene bajas sin saberlo", lo que puede afectar directamente al bienestar diario y a las defensas del cuerpo.