Blanca García-Orea, nutricionista: "Este chupito casero, tomado justo antes de la comida, puede ayudarte a mejorar la digestión"

Las comidas copiosas y los banquetes, habituales en ciertas épocas del año, pueden acarrear digestiones pesadas. Para hacerles frente, la popular nutricionista Blanca García-Orea ha compartido a través de sus redes sociales un remedio sencillo y casero. Se trata de un 'chupito' que, según explica la experta, se puede preparar fácilmente en casa para mejorar la función digestiva.

Un aliado para la digestión y la saciedad

El principal beneficio de esta bebida es que "ayuda a acidificar el estómago", un paso clave para una correcta digestión. En palabras de la nutricionista, "este chupito casero, tomado justo antes de la comida, puede ayudarte a mejorar la digestión". García-Orea añade que esta preparación también "es útil para combatir el estreñimiento, regular los picos de glucosa y, por lo tanto, aumentar la sensación de saciedad durante las comidas", lo que puede influir en la salud y el bienestar general.

Receta fácil y rápida

La preparación de este remedio es extremadamente sencilla. La experta detalla los pasos: "solo necesitas un vaso con cuatro dedos de agua y añadir una o dos cucharadas de vinagre de manzana". De forma opcional, "puedes añadirle también un poco de limón", apunta García-Orea. La clave está en la simplicidad y en la accesibilidad de sus ingredientes para cuidar nuestra salud intestinal.

El momento ideal para tomar este 'chupito' es "justo antes de la comida", sobre todo si se prevé que sea copiosa. Según la nutricionista, su ingesta previa ayuda a que el cuerpo procese mejor los alimentos. "Verás que te ayuda a realizar mejor la digestión y a sentirte más saciado", concluye la experta.