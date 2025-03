El alimento que es perfecto para comer entre horas y que deberías de tener en la nevera: reduce la presión arterial

En el mundo de la alimentación saludable, encontrar snacks que no solo sean deliciosos, sino también beneficiosos para la salud y la línea, puede ser un desafío. Sin embargo, en el podcast Con Jengibre y Limón, la nutricionista Sandra Moñino, quien ha ganado especial repercusión por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria, y la periodista María Pérez Espín hablan de un alimento que cumple con todos estos requisitos: las aceitunas.

Este pequeño fruto, además de ser un clásico de la dieta mediterránea, se convierte en el aliado perfecto para picar entre horas sin remordimientos.

¿Por qué las aceitunas son el snack ideal?

Las aceitunas no solo son sabrosas, sino que también ofrecen múltiples beneficios para la salud. Sandra Moñin, destaca que "las aceitunas son una excelente opción para picar entre horas, siempre que sean de buena calidad". Pero, ¿qué significa "de buena calidad"? Moñino explica que es fundamental revisar la etiqueta para asegurarse de que no contengan aditivos innecesarios, como el glutamato monosódico.

Consejería de Agricultura Las aceitunas son un alimento perfecto para comer entre horas

"Una aceituna de buena calidad solo debe llevar aceituna, vinagre, agua y sal", señala Moñino. Para identificar si un producto contiene glutamato monosódico, basta con buscar en la etiqueta términos como "potenciador de sabor" o el código "E621". Este aditivo, aunque común en muchos alimentos procesados, no es recomendable para una dieta saludable.

Uno de los aspectos más interesantes de las aceitunas es su potencial para ayudar en la pérdida de peso. Aunque son ricas en grasas, estas son principalmente grasas monoinsaturadas, conocidas como grasas buenas" que contribuyen a la salud cardiovascular y ayudan a controlar el apetito. Las aceitunas son saciantes, lo que las convierte en un snack perfecto para evitar picoteos poco saludables y, además, son aliadas para reducir el colesterol y la presión arterial.

Además, su contenido en fibra y antioxidantes las convierte en un alimento que no solo nutre, sino que también ayuda a mantener el metabolismo activo. Esto las hace ideales para incluir en dietas equilibradas y planes de pérdida de peso.

Es importante asegurarse de que las aceitunas no tienen añadidos y que sean lo más naturales posibles

El yogur vegetal: otro básico en la nevera

Aunque las aceitunas son las protagonistas de esta recomendación, María Pérez Espín, coautora del podcast, también destaca otro alimento que no puede faltar en la nevera: el yogur vegetal. "Me he viciado al yogur de coco 100%. Lo combino con fruta fresca que añado yo misma", comenta Pérez Espín.

Alamy Stock Photo El yogur vegetal es una gran opción

El yogur vegetal, especialmente el de coco, es una alternativa saludable y deliciosa para quienes buscan opciones libres de lácteos. Rico en probióticos, ayuda a mantener una microbiota intestinal saludable, lo que es clave para una buena digestión y un sistema inmunológico fuerte. Además, al combinarlo con fruta, se convierte en un snack nutritivo y bajo en calorías.

Tanto las aceitunas como el yogur vegetal son opciones versátiles que pueden adaptarse a diferentes momentos del día. Aquí te dejamos algunas ideas:

Aceitunas:

Como snack entre horas, solas o acompañadas de unos frutos secos.

En ensaladas, para añadir un toque mediterráneo y saciante.

Como parte de un aperitivo saludable, junto a hummus o palitos de zanahoria.

2. Yogur vegetal:

En el desayuno, mezclado con granola y frutas frescas.

Como postre ligero, endulzado con un poco de miel o stevia.

En batidos, combinado con espinacas, plátano y un toque de canela.

Las aceitunas y el yogur vegetal son dos alimentos que demuestran que comer sano no tiene por qué ser aburrido. Como destacan Sandra Moñino y María Pérez Espín en su podcast, estos productos no solo son deliciosos, sino que también ofrecen beneficios concretos para la salud y el control del peso.