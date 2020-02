¿Qué gran primicia dará este jueves el equipo de Deportes COPE?, y otras noticias

1. El equipo de deportes de COPE dará este jueves una primicia muy esperada en el programa de Herrera

En COPE hemos organizado un Día Mundial de la Radio inolvidable. El comunicador mejor valorado de la radio en España, Carlos Herrera, entrevista mañana, jueves, a partir de las 11h, a los líderes de la radio deportiva en España. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño acuden a ‘Herrera en COPE’ para dar una gran primicia muy esperada en el mundo del deporte que, sin duda, traerá cola.

Coincidiendo con el día de la radio, Carlos Herrera conversará con los números uno de la radio deportiva, Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y con “la leyenda”, el inimitable e insustituible Pepe Domingo Castaño.

2. Los organizadores del Mobile World Congress de Barcelona cancelan el evento ante la crisis por el coronavirus

El Comité de la GSMA, la asociación organizadora del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona, se reunía el miércoles para analizar la situación del evento, tras la más de una veintena de cancelaciones que se han sucedido desde el pasado jueves. Esta tarde conocíamos que finalmente la organización ha decidido suspender el Congreso ante la baja masiva de empresas muy importantes en el sector, según ha confirmado la empresa organizadora del evento.

Alberto Estevez / EFE

En los últimos días y debido al brote de coronavirus, han cancelado su participación en el MWC compañías como Nokia, Ericsson, Amazon, Sony, Intel, Vivo, LG, Umidigi, Nvidia, Gigaset y Facebook mientras que el fabricante tecnológico chino Xiaomi reafirmaba su presencia. Finalmente, no se celebrará.

El escalofriante agujero económico que deja la cancelación del Mobile World Congress en Barcelona

3. La alternativa no tiene por qué ser sufrir o morir

¿Qué prefieres: sufrir o morir? Así plantean el debate quienes defienden la eutanasia pero según los expertos consultados por COPE la situación se falsea en origen. No cabe una elección real y verdaderamente libre sin antes garantizar una adecuada atención de cuidados paliativos, algo muy deficitario en España en este momento.

Solo para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sería preciso multipicar por cuatro los actuales recursos de paliativos en España. También la atención física, emocional y espiritual de los pacientes en la etapa final de su vida, subraya Ignacio Gómez, médico y profesor de la Universidad Católica de Valencia. Y todo porque actualmente en torno a 80.000 personas mueren sin recibir los cuidados paliativos que necesitan.

4. Sabina sufre una caída durante su concierto con Serrat que se suspende hasta el 22 de mayo

Una caída de Joaquín Sabina en la parte frontal del escenario ha obligado a interrumpir el concierto que el músico jienense estaba coprotagonizando este miércoles en el Wizink Center de Madrid junto a Joan Manuel Serrat. Según ha confirmado a Efe la promotora del mismo, no ha sido un desmayo, sino una caída, cuando el espectáculo apenas llevaba media hora. El concierto se ha suspendido hasta el próximo 22 de mayo.

Audio

Sabina, que ha sido llevado en camilla fuera del escenario, ha sufrido un fuerte golpe en el hombro y, tras ser reconocido por los médicos del recinto, ha salido de vuelta para despedirse del público y pedir disculpas por la cancelación. Joaquín ha dicho: "Lo siento mucho pero me voy a ir al hospital. El hombro lo tengo muy muy dolorido. No se imaginan cuanto lo siento, volveremos en mayo con este concierto, muchas gracias". A lo que Serrat ha añadido que no tiren las entradas.

5. Mínima ventaja del Athletic ante el Granada gracias a un gol de Muniain

El Athletic ganó 1-0 al Granada en el partido de ida con a un gol de Muniain; la vuelta, el jueves 5 de marzo en Los Cármenes.