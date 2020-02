Sabina sufre una caída durante su concierto con Serrat que se suspende hasta el 22 de mayo

Una caída de Joaquín Sabina en la parte frontal del escenario ha obligado a interrumpir el concierto que el músico jienense estaba coprotagonizando este miércoles en el Wizink Center de Madrid junto a Joan Manuel Serrat. Según ha confirmado a Efe la promotora del mismo, no ha sido un desmayo, sino una caída, cuando el espectáculo apenas llevaba media hora. El concierto se ha suspendido hasta el próximo 22 de mayo.

Sabina cayó del escenario a minutos de haber iniciado el show.... espantoso!!! Se lo llevaron en camilla y dijeron que hablaba mientras lo revisaban #JoaquinSabina Sabina pic.twitter.com/sH0psRtiFn — ��me cai deL cieLo�� (@Fernanditaboop) February 12, 2020

Sabina, que ha sido llevado en camilla fuera del escenario, ha sufrido un fuerte golpe en el hombro y, tras ser reconocido por los médicos del recinto, ha salido de vuelta para despedirse del público y pedir disculpas por la cancelación. Joaquín ha dicho: "Lo siento mucho pero me voy a ir al hospital. El hombro lo tengo muy muy dolorido. No se imaginan cuanto lo siento, volveremos en mayo con este concierto, muchas gracias". A lo que Serrat ha añadido que no tiren las entradas.

Sabina, que fue llevado en camilla fuera del escenario, fue reconocido por los médicos. Después, según el periodista de COPE, ha salido el propio Joaquín Sabina en silla de ruedas al escenario a saludar y ha sufrido un golpe en el hombro.

Joaquín Sabina vuelve al escenario en silla de ruedas para informar de que suspenden el concierto. pic.twitter.com/2s3tfkJ1zq — David Moya Jiménez (@DavidMoyaCom) February 12, 2020

Siro explicó en 'Tiempo de Juego' que está conmocionado, "el concierto empezó hablando Serrat y Sabina, cantaron primero una canción juntos y de pronto estaba hablando y se ha venido abajo". El periodista de COPE dijo que "Joaquín estaba como siempre".

Sabina se ha caído del escenario a plomo. Lo sacan en camilla. El Wizink con el alma en vilo. pic.twitter.com/uIPHC0UOoo — Isidro López de Toro (@isilopeztoro) February 12, 2020

Tanto la megafonía del pabellón como la promotora han apuntado al 22 de mayo como fecha en la que Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat retomarán presumiblemente esta cita que, como la celebrada hace unas semanas en el mismo espacio, tenía todo el aforo agotado.

"Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo", se ha disculpado en esa reaparición y en un día aciago en el que casualmente cumplía 71 años.

No es la primera vez que el intérprete y compositor sufre un percance en el Wizink Center que le obliga a suspender un concierto. Ya sucedió en 2014 a pocas canciones del final, según él, a causa problemas de estómago, aunque en un primer momento afirmó que había sufrido una crisis de pánico escénico.

Volvió a suceder en 2018, dentro de la gira de "Lo niego todo" a la hora y media de actuación, por "una disfonía aguda consecuencia de un proceso vírico" que lo dejó "mudo" y obligó a cancelar los cuatro conciertos restantes de la gira.

La endeble salud de hierro de Sabina ha sido noticia en muchas más ocasiones, especialmente cuando fue víctima de un derrame cerebral en 2001 del que se recuperó.