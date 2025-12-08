Ramón González Férriz: "Para los autónomos, como es mi caso, los festivos son una fantasía; es revelador que, capaces de colar cualquier cosa, los políticos no consigan reformar los calendarios laborales"

Con motivo del festivo nacional por el Día de la Inmaculada Concepción, el programa 'Herrera en COPE' ha abordado el debate sobre los puentes y los días de fiesta en España. En la sección ‘Traficantes de Palabras’, el periodista Ramón González Férriz ha analizado junto a Jorge Bustos la palabra ‘puente’ y la dificultad política que entraña modificar el calendario laboral.

Promesas políticas olvidadas

González Férriz ha recordado que hace una década, en su discurso de investidura, el entonces presidente Mariano Rajoy prometió “que modificaría los puentes para racionalizar nuestro mercado de trabajo”. Sin embargo, como ha señalado el periodista, “nunca más se supo” de aquella propuesta.

El debate no es exclusivo de España. Ramón González Férriz ha mencionado el caso de Francia, donde este mismo año “se barajó la eliminación de 2 días festivos al año”. El primer ministro galo llegó a afirmar que, con tanto puente, “el calendario laboral parecía un queso gruyere”, pero la idea finalmente “quedó en nada”.

De manera similar, el expresidente estadounidense Donald Trump “afirmó antes del verano que en Estados Unidos había tantos festivos que se perdían 1000 de 1000000 de dólares”, pero tampoco en su caso llegó a concretar ninguna medida para remediarlo, según ha expuesto el colaborador de COPE.

La fascinación por 'hacer puente'

Desde una perspectiva personal, González Férriz, quien trabaja como autónomo, ha calificado los festivos como “pura fantasía” y ha admitido que en ocasiones “son para todo el mundo un engorro logístico”. Pese a ello, ha reconocido su relevancia para el descanso o su significado religioso.

Para el periodista, es “revelador que los políticos, capaces de colarnos casi cualquier cosa, no consigan reformar los calendarios laborales”. Finalmente, Ramón González Férriz ha concluido celebrando la existencia de la palabra, a la que considera “una genialidad”. “Solo por poder decir la fascinante expresión ‘hacer puente’, ya vale la pena, ¿o no?”