La guerra interna en el Gobierno y el acoso a Ciudadanos enturbian la manifestación del 8M, y otras noticias

1. 120.000 asistentes en la marcha feminista de Madrid, menos de la mitad que el año pasado

La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 120.000 personas los asistentes a la manifestación del Día de la Mujer en la capital, que ha discurrido bajo el lema 'Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras'.

EFE/ Luca Piergiovanni

El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha destacado a través de Twitter que la manifestación se ha desarrollado "sin incidentes", en un "clima de tranquilidad" y ambiente reivindicativo.

2. La Policía escolta a políticos de Ciudadanos fuera de la marcha del 8M de Madrid tras ser increpados

Los representantes políticos de Ciudadanos que han acudido a la marcha del 8 de marzo (8M) de Madrid han abandonado la manifestación por consejo de la Policía después de haber sido increpados por algunos manifestantes. Antes de abandonar la marcha, los políticos de Ciudadanos marcharon entre gritos de "fuera, fascistas" y tuvieron que esquivar una barrera de personas sentadas en la calzada para cortarles el paso.

Vídeo La Policía escolta a políticos de Ciudadanos fuera de la marcha del 8M de Madrid tras ser increpados.

"En esta situación uno se siente sobrepasado porque esto no hace callo, yo ya sé que nos viene pasando y que nos pidieron que no viniésemos, a nosotros no nos van a echar de ningún lado: estas calles son de todos, esta causa es la nuestra, de todas las mujeres que estamos aquí", ha denunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

3. Primeros contagiados por coronavirus en Murcia: un bebé de cinco meses y una mujer de 27 años procedentes de Madrid

Un bebé de cinco meses procedente de Madrid es el segundo caso de coronavirus confirmado en la Región de Murcia, después de que este domingo haya sido detectado el primero, una mujer de 27 años que viajó hace una semana también a la capital de España.

Marcial Guillén

"Confirmado segundo caso de #coronavirus en la #RegióndeMurcia. Un bebé de 5 meses también procedente de viaje de Madrid. Síntomas leves. Esta noche se realizan las pruebas de los padres. Mañana se comunicarán más detalles", refiere el portal sanitario de la Región de Murcia en un tuit.

4. Así va la partida: a Sánchez se le escapa vivo Iglesias

La sangre tardará en llegar al río pero Pedro Sánchez va a sufrir lo suyo porque Pablo Iglesias ha decidido aprovechar sus galones que le ha proporcionado la coalición con el PSOE. El líder de Podemos aspira a capitalizar en su particular beneficio la cuota morada en el Gobierno. Una apuesta osada cuyo único inconveniente es que los socialistas le apaguen el farol. O, mejor dicho, logren hacerlo.

EFE/Kiko Huesca

“Los morados saben moverse mediáticamente con mayor eficacia que nosotros”, se oye decir en la calle Ferraz. Desde luego, lograron tapar los errores en la forma y en el fondo del borrador de anteproyecto de ley de Libertad Sexual, aspectos de dudosa constitucionalidad, o cuestiones ya legisladas, agitando el filón del machismo.

5. Derrota de un pésimo Real Madrid que se deja el liderato en el Villamarín

El Real Madrid cayó 2-1 ante el Betis con goles de Sidnei y Tello en un partido horrible de los blancos, que se quedan a dos puntos del Barcelona.