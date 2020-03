8M | 120.000 asistentes en la marcha feminista de Madrid, menos de la mitad que el año pasado

La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 120.000 personas los asistentes a la manifestación del Día de la Mujer en la capital, que ha discurrido bajo el lema 'Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras'.

El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha destacado a través de Twitter que la manifestación se ha desarrollado "sin incidentes", en un "clima de tranquilidad" y ambiente reivindicativo.

Desde el centro de coordinación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Franco ha felicitado a los policías por lograr que la marcha transcurriese con libertad.

La manifestación arrancó a las 17:00 horas del Paseo del Prado y tras tres horas, su cabecera ha llegado a la plaza de España, donde los organizadores, la Comisión 8M Madrid, han dado lectura al manifiesto de la jornada reivindicativa.

Ha habido recuerdos a las 1.046 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas mediante aquellas que han sido las "voces de las que no pueden gritar", esas víctimas a las que quisieron enterrar "pero son semillas"; y rechazo frontal contra la violencia de género porque "no es digno ni moral el maltrato soportar".

GRAF3804. MADRID, 08/03/2020.- Participantes en la manifestación del 8M de Madrid, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que ha arrancado este domingo desde Atocha con miles de personas abrazando el lema de su cabecera: "Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras". EFE/ Rodrigo JiménezRodrigo Jiménez

Cincuenta mil personas en Barcelona

Por su parte, en Barcelona, unas 50.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, han desbordado un año más las calles con motivo del 8M para exigir la igualdad real entre hombres y mujeres, así como el fin de la violencia machista, esta vez bajo el lema 'Juntas y diversas por una vida digna'.

La cabecera de la marcha, formada íntegramente por mujeres, ha arrancado poco después de las 17:00 horas en plaza Universitat y ha llegado al cabo de dos horas a Arc de Triomf, tras recorrer parte de la Gran Vía y el Paseo Sant Joan.

Al clásico grito "viva la lucha feminista" este año se le ha sumado la interpretación del cántico chileno 'Un violador en tu camino', que se hizo viral a finales del año pasado y critica cómo se cuestiona la actitud de las mujeres que sufren abusos o agresiones sexuales en vez de poner el foco en el agresor.

Precisamente, la necesidad de acabar con las violaciones y los abusos ha sido una de las reivindicaciones más presentes en la manifestación, con pancartas como "cuando vuelvo a casa quiero ser libre y no valiente", "mi cuerpo no quiere tu opinión" o "a mi no me falta ropa, a ti te falta educación".

El fin de la violencia machista ha sido otra de las peticiones más repetidas, con lemas como "Ni una menos", "No estamos todas" y "Feliz será el día que no falte ninguna".

GRAF3804. MADRID, 08/03/2020.- Participantes en la manifestación del 8M de Madrid, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que ha arrancado este domingo desde Atocha con miles de personas abrazando el lema de su cabecera: "Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras". EFE/ Juan Carlos HidalgoJuan Carlos Hidalgo

Referencias al coronavirus y al procés

Tampoco han faltado las referencias al coronavirus, que algunas manifestantes han comparado la violencia machista: "Tu machismo mata más que el coronavirus", "El patriarcado sí que es un virus" y "Lávate las manos por el coronavirus, no con los asesinatos" son algunos de los eslóganes que llevaban en sus carteles.

Al término de la marcha, varias mujeres han leído un manifiesto en el que han exigido más recursos para acabar con la violencia machista, además de un esfuerzo de pedagogía para transitar del concepto de "víctima" al de "superviviente" para referirse a aquellas mujeres que han dejado atrás a sus maltratadores.

Asimismo, el manifiesto denuncia que la "creciente precariedad laboral" que deriva del "modelo capitalista" actual se ensaña con las mujeres, sobre todo con las migrantes o las que proceden de entornos vulnerables, y reclama políticas públicas para evitar que estas personas caigan en la exclusión.

El texto también se ha referido a las encausadas por el procés, y ha pedido la "libertad de las presas políticas, el libre retorno de las exiliadas y la cancelación de todas las causas abiertas por haber ejercido el derecho a la autodeterminación" de Cataluña.

Además de la manifestación, este domingo se ha celebrado una huelga general en Cataluña, convocada por sindicatos minoritarios con motivo del Día Internacional de la Mujer, que ha tenido una baja incidencia en los servicios públicos.