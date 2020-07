Los médicos de Madrid consideran que no está previsto que se produzcan importantes brotes en la Comunidad

Con la llegada del verano, la ciudad de Madrid ha dejado de tener su habitual imagen de calles llenas para dar paso a una especie de ciudad fantasma debido al incio de muchos madrileños a sus destinos vacacionales.

La ausencia de turistas a causa del COVID-19 en Madrid ha agravado todavía más esta situación de falta de gente, y la ciudad que siempre ha estado acostumbrada a las aglomeraciones ha dado paso a una ciudad en la que se puede mantener la distancia de seguridad correspondiente en época de coronavirus.

Esta es una de las causas por las cuales Madrid puede presentar ahora mejores datos que en meses anteriores, según muchos expertos. En toda la Comunidad se han confirmado 1.554 nuevos casos de coronavirus desde el fin del Estado de alarma, y entre el 22 de junio y el 19 de julio, la región ha acumulado 1.600 casos según la consejería de Sanidad de la región, una cifra muy inferior a la anteriormente notificada por esta misma, que se movía entre los 3.511 contagios las semanas del 25 de mayo y el 21 de junio.

Estos datos que ha notificado la Comunidad de Madrid al Ministerio de Sanidad ha hecho que muchos pongan otra vez en el punto de mira a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por la fiabilidad de los datos. COPE.es ha podido hablar con el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Miguel Ángel Sánchez Chillón,quien ha reconocido que no hay motivos por los que se pueda pensar que haya algún tipo de engaño en los datos que la Comunidad notifica al ministerio de Sanidad.

"Ahora mismo en Madrid hay mayor capacidad de hacer pruebas de coronavirus. Se hacen muchas más que antes y la mayoría son negativos. Los positivos, al ampliar los criterios, se diagnostican muchos casos más leves y asociados a los jóvenes", ha expliado, y ha señalado en este sentido que "el número de personas infectadas ahora por coronavirus en toda la comunidad es relativamente baja".

Los madrileños cumplen y se ponen la mascarilla

Aunque la situación haya mejorado dentro de la región, Chillón ha reconcocido que el virus sigue presente. "La lección es que el virus está entre nosotros y se contagia en el momento que le damos la oportunidad", ha dicho. En este sentido, el médico ha reconocido que la mayoría de casos se producen en "reuniones familiares, sociales, pequeñas fiestas y grupos cerrados como clubs".

Para Chillón, una de las causas por las que la Comunidad tiene estas buenas cifras es que los madrileños, en general, han cumplido con las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad."Sin ser obligatorio el uso de mascarilla, es verdad que comparativamente con otras comunidades autónomas, se hace un uso mucho más racional de las medidas de contención. El lavado de manos, el uso de mascarilla y las distancias de seguridad se suelen seguir con bastante frecuencia", ha explicado.

En este sentido, sí que ha reconocido que son los jóvenes quienes más seguros se creen ante esta pandemia, y son ellos los que más infrecciones cometen. "Los que no siguen con estas medidas son los jóvenes o los pacientes con menos riesgo, cuya percepción del riesgo es menor", ha apostillado en este sentido, pero también ha reconocido que "es obvio que un joven que va a hacer un botellón tiene cuidado cuando está en contacto con pacientes de riesgo como puede ser su padre o su abuelo".

Precariedad sanitaria

El médico, aun siendo optimista con las cifras que está presentando la Comunidad de Madrid, ha reconocido que su percepción es que no están en condiciones de hacer frente a un nuevo brote como el vivido a principios de año. "La percpeción médica es que no estamos en condiciones de afrontar repuntes ni rebrotes, aunque no creemos que vaya a darse igual", ha dicho.

"En la Comunidad de Madrid la situación no es la misma que teníamos a principios de año: hay centros de atención primaria y de urgencias cerrados. No estamos igual, aunque tengamos una capacidad de resolución, nos consta las difícultades existentes porque endémiamente había un deficit de personal previo", ha explicado el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, quienes celebrarán en el próximo mes de septiembre elecciones para elegir a un nuevo órgano directivo.

"Los datos son lo que son y hay que analizarlos en las cifras en las que se mueven. El virus está y la situación no está controlada. Desde el punto de vista sanitario la situación es mucho menos preocupante porque los casos son más livianos y se están dando en personas más jóvenes con lo que no someten al estrés que había antes al sistema sanitario", ha explicado y ha zanjado afirmando que es ahora cuando el sistema sanitario tiene una "mejor capacidad de adaptación".

