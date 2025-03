Sánchez defrauda en el Congreso

Toda la expectación sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar cómo afrontará España el aumento del gasto en Defensa se ha ido deshaciendo a medida que en su intervención desgranaba una serie de lugares comunes y no era capaz de aterrizar en decisiones concretas. El presidente llegó al Congreso con la intención de “hacer pedagogía” y trasladar a la opinión pública la gravedad de la situación geopolítica. Pero se ha marchado sin aclarar cómo va a financiar ese incremento de gasto y cómo lo hará compatible con el mantenimiento de las políticas sociales. A lo más que ha llegado ha sido a anunciar que antes de verano pondrá en marcha un “plan nacional para impulsar la seguridad”, y a pedir un sistema de transferencia de fondos europeos, como los Next Generation, a los países miembros. Idea que no parece haber caído muy bien en Europa.

Pedro Sánchez sabe que sin el apoyo de sus socios y sin presupuestos generales, la única forma de afrontar su compromiso ante la Comisión Europea son las ampliaciones de crédito aprobadas en el Consejo de Ministros. Esta mañana no ha podido convencer ni a sus socios, instalados en una política que propugna incluso la salida de la OTAN. Cada día es más evidente la incapacidad del presidente del Gobierno para afrontar un reto tan importante como el de la implicación de España la defensa común. Una incapacidad que le ha hecho notar Alberto Núñez Feijóo, y que sólo se resolvería convocando elecciones generales. La debilidad política de Sánchez ya no es sólo una debilidad interna, ha traspaso nuestras fronteras.