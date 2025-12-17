La impostura de Yolanda Díaz

En el conjunto de anomalías que caracterizan al Gobierno de Pedro Sánchez, ocupa un lugar destacado la actitud de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con los ministros de Cultura, Sanidad, Derechos Sociales y Juventud e Infancia, todos ellos miembros de Sumar.

La líder menguante de la formación de izquierdas acaba de escenificar un nuevo falso ultimátum que no ha sido tomado en serio ni por el presidente del Gobierno, ni por el resto de los miembros socialistas del Consejo de Ministros.

Ante la negativa de Sánchez a la exigencia planteada por Yolanda Díaz de hacer una “remodelación profunda” del Gobierno para poder seguir teniendo su apoyo, lo que ha pedido es una reunión bilateral, como si no se reuniera frecuentemente con el presidente.

Yolanda Díaz encabeza una formación con futuro incierto y representa una forma de impostura política, una pose sin más sustancia que la de un discurso hueco al que no acompañan sus acciones. La coherencia en política implica no amenazar con lo que no se va a cumplir, entre otras razones porque se dilapida el crédito ante la sociedad y ante los electores.

Si hay un partido que necesita permanecer en el Gobierno para seguir teniendo viabilidad y visibilidad, entre otras razones por la presión que ejerce sobre él Podemos, es Sumar. Las exigencias que Yolanda Diaz le puede plantear a Pedro Sánchez deben ser proporcionales a su voluntad de cumplirlas. Si no, la política se convierte en una pantomima con la única finalidad de satisfacer intereses de partido.