COPE en la Franja de Gaza

Fiel a su compromiso con el periodismo que está allí donde suceden las cosas que importan, por delicada y peligrosa que sea la presencia en ese lugar, Ángel Expósito realiza La Linterna de COPE este lunes y mañana martes desde Israel, junto a la frontera con la Franja de Gaza. Expósito conducirá su programa en unas jornadas marcadas por la reanudación del alto el fuego anunciado por el Ejército israelí, tras una noche de ataques sobre Rafah, en respuesta a lo que se considera una violación del acuerdo de paz por parte de los terroristas de Hamás.

El equipo de COPE lleva narrando, desde ayer domingo, los bombardeos que se han producido en las últimas horas, describiendo un ambiente de mucha incertidumbre y una visible columna de humo negro tras los ataques. Nuestros compañeros están conversando con familiares de los secuestrados, autoridades palestinas e israelíes, médicos, personal de las ONG, y autoridades religiosas. Destaca la entrevista con el Patriarca de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, en la que advierte que el silencio de las armas no equivale a una convivencia en paz y justicia, que necesitará tiempo, y apunta la necesidad de un nuevo liderazgo tanto en la parte palestina como en la israelí.

Sabíamos de la fragilidad del acuerdo de paz y no podemos confundir esperanza con ingenuidad. Seguramente estamos en el momento más delicado en Gaza tras el acuerdo. Contarlo con coraje y sobre el terreno es ya todo un servicio a la verdad, que como sucede en todos los conflictos, corre el riesgo de convertirse también, metafóricamente, en una de las principales víctimas.