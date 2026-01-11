El Grupo Risa pone música al gran enfado de Cañizares por la crisis deportiva del Valencia: "No se puede consentir"

El Grupo Risa, tirando de humor y con unas dosis de Inteligencia Artificial, ha convertido en una canción digna de un musical el enfado que este sábado en Tiempo de Juego sufrió Santi Cañizares por culpa de la mala situación que vive el Valencia. El equipo che va a terminar la primera vuelta en puestos de descenso con solo 17 puntos y tras apenas 3 victorias (Getafe, Athletic y Levante).

Tras el empate de este sábado contra el Elche en Mestalla se vivieron momentos de tensión. El público muy enfadado dedicó una sonora pitada a jugadores, entrenador y directiva y los futbolistas tuvieron que dejar el estadio escoltados por la policía ante la presencia de numerosos aficionados en los aledaños del recinto.