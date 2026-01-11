COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

En Tiempo de Juego

El Grupo Risa pone música al gran enfado de Cañizares por la crisis deportiva del Valencia: "No se puede consentir"

El comentarista de Tiempo de Juego se mostró muy crítico por la situación del equipo y dejó una contundente reflexión a la que el Grupo Risa y la IA han puesto música.

El Grupo Risa pone música al enfado de Cañizares con el Valencia.
00:00
Descargar

Redacción Deportes

Publicado el

1 min lectura1:44 min escucha

Descargar

El Grupo Risa, tirando de humor y con unas dosis de Inteligencia Artificial, ha convertido en una canción digna de un musical el enfado que este sábado en Tiempo de Juego sufrió Santi Cañizares por culpa de la mala situación que vive el Valencia. El equipo che va a terminar la primera vuelta en puestos de descenso con solo 17 puntos y tras apenas 3 victorias (Getafe, Athletic y Levante).

Tras el empate de este sábado contra el Elche en Mestalla se vivieron momentos de tensión. El público muy enfadado dedicó una sonora pitada a jugadores, entrenador y directiva y los futbolistas tuvieron que dejar el estadio escoltados por la policía ante la presencia de numerosos aficionados en los aledaños del recinto.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking