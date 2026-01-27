Una bomba de relojería en Siria

Siria ha perdido relevancia en la información periodística. El nuevo régimen no está en el foco de la noticia y no se proyecta ninguna luz que permita conocer con demasiada claridad qué hacen los nuevos dirigentes, mientras Gaza, Israel e Irán acaparan la información de los asuntos en Oriente Medio. Las dictaduras de Al Assad en Siria y de Hussein en Irak eran detestables. Pero la situación que les ha sucedido, como en la Libia posterior a Gadafi, ha sido caótica y llena de ambigüedad.

La situación de violencia en el noreste de Siria, provocada por la lucha del nuevo régimen contra los kurdos (abandonados ahora por los EE. UU.), ha provocado la escapada de numerosos terroristas del Estado Islámico. En los campos de prisioneros del Daesh, ahora sin control, se produce el adiestramiento de niños cuyo único futuro es convertirse en agentes de destrucción y barbarie. Se calcula que podrían ser unos 5.000 menores, procedentes en su mayoría de Siria e Irak.

Muchos de ellos son hijos de hombres y mujeres que un día se sumaron al Estado islámico o fueron reclutados a la fuerza y que tras su caída han quedado prisioneros en estos campos. Estos menores crecen en la socialización del terror mientras son ignorados por los organismos internacionales encargados de velar por sus derechos. Nadie se hace cargo de estos “hijos del Daesh”, muchachos sin hogar cuya única referencia educativa es el yihadismo de sus mayores. Estos campos en el este de Siria, sin control aparente, son una auténtica bomba de relojería.