Eduardo, cocinero influencer, avisa: "Si la carne la echas en la sartén desde la nevera, es más fácil que se te pegue con un contraste tan elevado de temperatura"

El chef e influencer Eduardo Siverio, más conocido en redes sociales como 'Mi alter Edu', ha desvelado en la sección de 'A Ciegas' del programa 'Herrera en COPE' el gesto fundamental que muchos omiten al beber café solo y que impide disfrutarlo correctamente. El hostelero, que acumula más de dos millones de seguidores, se dedica a revalorizar la hostelería y a formar tanto a camareros como a clientes a través de sus populares vídeos.

El gesto obligatorio para disfrutar de un buen café no es otro que removerlo. Según ha explicado Siverio, no hacerlo es un error capital. "Si realmente quieres disfrutar del café, deberías removerlo. Es obligatorio integrar los aceites que encuentran en la emulsión de la superficie con el resto", afirma. De esta forma, se combinan todos los aromas y matices que un buen café merece, algo que no se consigue si la crema se queda en la parte superior sin mezclarse.

Malos hábitos con la cucharilla

Siverio también ha repasado algunos de los errores más comunes a la hora de utilizar la cucharilla. El chef califica de "cochinada innecesaria" dejar la cucharilla chorreando sobre la mesa y considera una "agresión visual" usar el dedo para remover el café. En su lugar, recomienda colocar la cucharilla en el borde del plato "aceptando la mancha como parte del ritual".

Asimismo, ha señalado otras malas prácticas como girar el café con demasiada fuerza o dejar la cucharilla dentro de la taza mientras se bebe. La forma correcta, según él, es remover en silencio, de manera sutil, y después posar la cucharilla en el plato, aunque quede manchada, para poder disfrutar de la bebida con comodidad.

La técnica por encima del producto

Durante su conversación con Alberto Herrera, Siverio ha defendido que la técnica en la cocina es fundamental y puede elevar cualquier producto. "Un producto bien tratado, sin lugar a dudas", puede ofrecer un resultado espectacular, incluso si no es gourmet. Un ejemplo es la reacción de Maillard al sellar una carne a alta temperatura. Aunque algunos piensen que "eso está quemado", el chef aclara que en realidad se trata de "una carne perfectamente sellada, y es ahí donde se encuentra ese tremendo sabor".

Receta de solomillo de cerdo asado

El mismo principio se aplica a otros procesos, como atemperar la carne antes de cocinarla para que el centro no se quede frío, o no recalentar la leche por encima de los 70 grados para no arruinar el café. Para Siverio, la clave del éxito en platos como la tortilla de patatas está en el "amor" con el que se integra la patata caliente en el huevo, dejando que repose para que se forme "una crema con tremendo sabor" antes de cuajarla.

El cocinero regenta junto a su pareja, Érika Sanisidro , el restaurante Las Peñas en Ampuero (Cantabria), un pueblo del que se enamoró hace años. Con un estilo directo y didáctico, 'Mi alter Edu' se ha convertido en un referente para miles de aficionados a la gastronomía que buscan mejorar sus habilidades culinarias.