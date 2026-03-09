Trump asegura que la guerra con Irán está "prácticamente terminada"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que la guerra en Irán está "prácticamente terminada" y que avanza muy por delante del pronóstico inicial de cuatro o cinco semanas. En una entrevista con la CBS, el mandatario republicano se ha mostrado optimista sobre el curso del conflicto, una visión que ampliará en una rueda de prensa anunciada para las próximas horas desde su club de golf en Doral, Miami.

Creo que la guerra está prácticamente terminada"

Nuevo líder y tensiones en Ormuz

Además de sus declaraciones sobre el fin de la guerra, Trump ha calificado en la NBC como "un gran error" la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán. Los ayatolás eligieron este domingo a Jameneí como sucesor de su padre, asesinado en los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel. El nuevo líder afronta el reto de cómo gestionar la contienda, mientras Trump se declara "nada contento con él".

La tensión aumenta con las declaraciones del presidente, quien ha afirmado que está considerando tomar el estrecho de Ormuz, un punto clave para el tráfico marítimo global. Aunque no descarta el envío de tropas a territorio iraní, ha matizado en una entrevista con el New York Post que "no estamos nada cerca" de dar esa orden, calificándola de "escalada gigantesca".

Sepahnews El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) está realizando un ejercicio militar en el Estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, al sur de Irán.

Escalada militar en la región

Sobre el terreno, la situación sigue siendo volátil. Una nueva oleada de ataques de Irán ha sacudido el Golfo, provocando 32 heridos y un incendio en la mayor refinería de petróleo de Baréin. Acciones similares en Qatar y Arabia Saudí contribuyen a que los precios del petróleo y el gas natural se disparen a nivel mundial.

En paralelo, el ejército israelí ha lanzado nuevas oleadas de ataques "a gran escala" contra Irán y Beirut. Mientras tanto, la OTAN ha vuelto a jugar un papel defensivo al interceptar por segunda vez en una semana un misil balístico iraní sobre el espacio aéreo turco. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado que ha transmitido las "advertencias necesarias" a Irán por sus "pasos equivocados y provocadores".

Como respuesta a la ofensiva, Irán ha elevado su amenaza. El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Seyyed Majid Mousavi, ha anunciado que a partir de ahora su país lanzará misiles con mayor frecuencia, mayor alcance y con una carga mínima de una tonelada.

Repercusiones económicas y diplomáticas

Las consecuencias económicas ya son palpables. El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha advertido que "ya se están notando los efectos de la guerra en los bolsillos de los españoles", con subidas de 15 céntimos en la gasolina y 28 en el gasoil. El Gobierno prepara medidas de apoyo, y la escalada de precios de los combustibles es una de las principales preocupaciones, mientras que el FMI insta a los gobiernos a "prepararse para lo impensable".

La crisis también ha provocado una fuerte reacción diplomática en Europa, donde se teme que toda la economía del continente pueda verse arrastrada por el conflicto. Francia y Grecia han cerrado filas con Chipre tras el ataque a una base británica en la isla. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido contundente: "Cuando alguien ataca Chipre, atacan a toda Europa".

Cuando alguien ataca Chipre, atacan a toda Europa"

En respuesta, la Unión Europea se plantea reforzar sus operaciones de defensa marítima, y países como Países Bajos y Francia han anunciado el envío de fragatas y un despliegue "inédito" de barcos militares. La evacuación de ciudadanos también se ha acelerado, con 250 españoles repatriados en un avión militar desde Oriente Próximo, sumándose a los 3.000 que ya han regresado.

El conflicto se extiende a otros ámbitos, como el deportivo, donde cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán han huido en Australia tras recibir amenazas por no cantar el himno. Trump ha afirmado que el país oceánico se hará cargo de ellas, aunque algunas temen por la seguridad de sus familias si no regresan a Irán.