La cronificación de la guerra

Vladimir Putin no acepta ningún alto el fuego si Ucrania no cede y acepta todas sus reivindicaciones territoriales. Declaraciones como estas del presidente ruso podrían hacer pensar que Rusia y Estados Unidos negocian sobre Ucrania.

Y, sin embargo, Putin aclara que no hay ni hubo un plan de paz. Todo lo más, aclara, podría haber un punto de partida para futuras conversaciones. Todo lo que tenga que ver con Ucrania, según el presidente ruso, deberá ser discutido punto por punto con él.

Una negociación como la que afecta a la soberanía de Ucrania no puede ventilarse a los cuatro vientos. Aunque, también es cierto que las partes están interesadas en tantear el terreno y causar incertidumbre.

Trump vendió a bombo y platillo un supuesto plan de paz con 28 puntos. Un plan en el que se establecía la pérdida territorial de Crimea y el Donbás. Kiev no puede aceptar esa imposición y así, en un tira y afloja eterno, la guerra continúa. Eso es lo que Putin quiere.

El desgaste de Zelenski, la deslegitimación de su gobierno, la amenaza de anexión constante busca generar incertidumbre y presionar a un Trump impulsivo. Putin tiene tiempo. Pero Ucrania y Europa carecen de él. Es necesario no perder el criterio de la justicia y del derecho para tratar de concluir una guerra que ya parece cronificada.

Permitir que el agresor injusto alcance sus objetivos tras haber derramado tanta sangre inocente sería un verdadero desastre, y la semilla de nuevos conflictos.